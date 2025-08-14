"Путін їде до Трампа підготовленим": який найбільший ризик від домовленостей США та Росії

Путін може розглядати встановлення режиму припинення вогню як вигідну тактику

Наближається перша особиста зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним з 2019 року. Багато експертів висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків цього саміту для України, адже Путін відомий своєю здатністю маніпулювати міжнародними переговорами та шукати власну вигоду у дипломатичних процесах.

Про це "Телеграфу" повідомив радник президента США з національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон у матеріалі: ""Путін вже почав свою гру": інтерв’ю з Джоном Болтоном щодо саміту на Алясці та загроз для Трампа". За його словами, очільник Кремля вже робить перші кроки, аби встановити контроль над форматом переговорів.

Дипломат відзначив енергійні зусилля Трампа в досягненні миру, що є типовим прийомом російського президента, який прагне зміцнити власні позиції та почати ширший стратегічний діалог зі США. Йдеться про обговорення не лише двосторонніх відносин, а й таких складних питань, як ядерна зброя, НАТО та розташування військових сил у Європі.

Болтон звертає увагу, що Путін може розглядати встановлення режиму припинення вогню як вигідну тактику. У разі досягнення такого перемир'я вздовж існуючої лінії контролю, це може фактично закріпити новий "кордон" між Україною та Росією. Це все — аналогічно до того, як після Кореї 1953 року демілітаризована зона стала довгостроковою межею між Північною та Південною Кореєю. Для України подібний сценарій був би небажаним, адже він легітимізує територіальні поступки під тиском зовнішніх переговорів.

Путін завжди підходить до таких зустрічей дуже підготовленим. Він при владі вже 25 років. Він знає все, що, на його думку, потрібно знати про російську й українську історію. Трамп же буде здебільшого непідготовленим. Його супроводжуватиме Стів Віткофф, чиє неправильне розуміння того, що Путін сказав йому минулої середи, могло, на жаль, і призвести до цього саміту. Джон Болтон

Ексрадник президента США наголосив, що зустріч може піти будь-яким шляхом, і не можна дати жодних гарантій. Він додав, що сьогоднішня заява Путіна показує: він має намір різними хитрими способами впливати на Трампа, і це, швидше за все, буде головною метою російського політика під час зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саміт двох президентів на Алясці породжує багато запитань, зокрема чому для переговорів вибрали саме цю локацію. У матеріалі ми детально розповіли про це.