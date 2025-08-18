Зеленський знову зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті: що відомо про це приміщення

Кожен президент привносить в Овальний кабінет частинку індивідуальності

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Білого дому. Їхня розмова запланована в Овальному кабінеті. Обговорюватимуться питання вирішення військового конфлікту між нашою країною та Росією. Також відбудеться зустріч Дональда Трампа із європейськими лідерами.

"Телеграф" вирішив розповісти, що це за приміщення, що про нього відомо і навіть показати схему.

Що це за приміщення і як воно виникло

Овальний кабінет або Oval Office — офіційний робочий кабінет президента США, розташований у Західному крилі Білого дому. Він є символом влади, а також архітектурною візитною карткою.

Ідея овальної форми походить від "Блакитної кімнати" в основному корпусі Білого дому, яка, своєю чергою, була натхненна прийомами президента Джорджа Вашингтона під час церемоніальних зустрічей.

Сам Овальний кабінет був створений у 1909 році за президента Вільяма Тафта. Архітектор Натан Вайт спроєктував його, надихаючись формою Блакитної кімнати.

Спочатку "тимчасове" Західне крило було побудовано при Теодорі Рузвельті, але вже Тафт ініціював розширення та створення постійного Овального кабінету.

Овальний кабінет у 1886 році

Пожежа і сучасний вигляд

Під час пожежі 1929 року кабінет було значно пошкоджено. Його відновлення та модернізація проводилися за Герберта Гувера.

У 1933-1934 роках Франклін Рузвельт доручив архітектору Еріку Гаглеру перебудувати Західне крило. Новий кабінет був переміщений на південно-східний кут Західного крила, що забезпечило зручний доступ до резиденції та трояндового саду.

Нинішній архітектурний стиль кабінету в георгіанському стилі став виразнішим: з нішами-книжковими шафами, стельовою медаллю з президентським гербом, прихованим підсвічуванням, і характерним розташуванням крісел біля каміна.

Овальний кабінет у 1981 році

Овальний кабінет у Білому домі має головну вісь завдовжки близько 10,9 м та малу вісь завдовжки близько 8,8 м. Його висота становить близько 5,6 м.

В Oval Office є чотири двері: на Схід – у Роуз-сад, на Захід – до особистої їдальні та кабінету, на північний захід – у головний коридор Західного крила, на північний схід – до кабінету секретаря президента. Три великі вікна виходять на південний лужок, а камін, який часто потрапляє кадр, знаходиться на північній стіні.

Чому кабінет президента США має овальну форму

Це не просто архітектурна примха. Така форма має історичну та символічну основу:

Нагадує про ранкові прийоми Джорджа Вашингтона, історично схожі на королівські, де форма кімнати сприяла церемоніальній зустрічі з президентом.

Служить візуальним символом президентства та балансу — всі сторони рівні, немає кутів, де президент був би візуально далі чи ближче до гостя.

Схема Західного крила Білого дому

Що відбувається в Овальному кабінеті

Як згадувалося, це центральне місце роботи президента. Тут він проводить зустрічі з лідерами держав, дипломатами, членами кабінету та радниками. Також Овальний кабінет є місцем офіційних звернень до нації. Крім того, тут ухвалюються ключові рішення та оформлюються документи.

Зустріч Дональда Трампа та Біньяміна Нетаньяху в Овальному кабінеті

Кожен президент наділяє кабінет своїм стилем

Декор, меблі, килими та картини змінюються з кожною адміністрацією, відображаючи особистий смак нового глави Білого дому та атмосферу епохи. Наприклад, Трамп під час свого другого терміну прикрасив кабінет золотими деталями, військовими прапорами, додав портрети історичних постатей, а також повернув червону кнопку, яку наказав прибрати його попередник Джо Байден.

Традиційно ця кнопка використовувалася для виклику дворецького, який міг принести напій або виконати дрібне доручення. У Дональда Трампа вона здобула популярність як "кнопка для Diet Coke" — тому що він використовує її саме для того, щоб йому принесли банку дієтичної коли.

До приїзду Зеленського до Білого дому повісили колаж, де є фото його візиту до Овального кабінету у лютому 2025 року.

Раніше ми писали, що президент США повернув до Овального кабінету портрет Рональда Рейгана та його килим. Саме він вважається головним архітектором перемоги Заходу над СРСР під час Холодної війни.