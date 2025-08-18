Неприємний сюрприз для Кремля та Мінська: РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму

Автори документа — сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль

В США повернулися до розгляду ідеї визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. На цей раз привід знайдено стовідсотковий — викрадення росіянами та їхніми поплічниками з Мінська українських дітей.

Про це написала журналістка NBC News Крістен Волкер із посиланням на власне джерело в Конгресі США. За її даними, відповідний законопроєкт розробляють зараз сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль — автори документа про вторинні санкції проти покупців російської нафти.

"Сенатори Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, та Річард Блументаль, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей", – написала Волкер.

Зазначимо, Меланія Трамп, перша леді США, написала листа главі Росії Володимиру Путіну. Його особисто передав адресату її чоловік Дональд Трамп під час зустрічі глав двох країн в Анкориджі. У листі йшлося про "тяжке становище дітей в Україні та Росії". Співрозмовники не розповіли про інший зміст листа Меланії Путіну, окрім пункту про викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Зазначимо, що Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей. Припускається, що Кремль з 2022 року міг викрасти з України щонайменше 20 тисяч дітей — хоча реальний рахунок, скоріше за все, може йти на сотні тисяч. Окупанти ідеологічно "обробляють" викрадених дітлахів, незаконно "всиновлюють" їх та порушують міжнародне право іншими засобами, відбрехуючись тим, що вони нібито "рятують дітей".

Нагадаємо, що 23 листопада 2022 року на черговій пленарній сесії Європейського парламенту було ухвалено рішення визнати Росію спонсором тероризму. Двома днями раніше таке ж рішення було затверджено Парламентською асамблеєю НАТО. А в липні 2023 року спонсором тероризму Росію визнала Парламентська асамблея ОБСЕ.