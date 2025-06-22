Справжня армада: експерт оцінив реальну чисельність "тіньового флоту" російських танкерів

Зараз приблизно 400 танкерів перебувають під західними санкціями

Російський "тіньовий флот" – танкери, які Кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень – має більші розміри, ніж вважається офіційно. Він нараховує приблизно від 600 до 1000 суден, більшість з них перебуває поза санкціями.

Про це розповів капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко в ефірі телеканалу "Ми — Україна". За його словами, кількість танкерів "тіньового флоту" не постійна.

"Річ у тому, що їх кількість постійно змінюється. Це повʼязано з тим, що змінюються і власники, вони перепродаються. Вони змінюють операторів, власників, іноді навіть назви. Це робиться навмисно, щоби максимально реальну картину приховати", – пояснив він.

Риженко додав, що зараз приблизно 400 танкерів перебувають під західними санкціями. Але реальний вплив санкційних обмежень на "тіньовий флот" росіян дуже слабкий.

Зазначимо, що російський "тіньовий флот" став новою мішенню Заходу після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Цей флот складається приблизно з 500 старих і незастрахованих нафтових танкерів, які використовуються для таємного експорту російської нафти, обходячи міжнародні санкції. Проте санкцій недостатньо: можливо, українські морські дрони здатні вирішити цю проблему.

Тим часом не так давно президент США Трамп публічно відмовився вводити санкції проти Росії. А міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту – щобільше, США планують робити це й далі, що вже викликало обурення союзників.