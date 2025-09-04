Плацдарм для Путіна: Зеленський пояснив, чому територіальні поступки Росії неприпустимі

Зеленський запропонував європейцям мислити в іншому масштабі

Якщо Україна буде змушена погодитися на територіальні поступки російському режиму — на що українці загалом ніколи не погодяться — це призведе тільки до того, що російський правитель Володимир Путін використає захоплені території, як плацдарм для підготовки нової війни. При цьому загроза буде не тільки для України, але й для Європи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Point. Він підкреслив, що захоплення росіянами нових територій України просто "відкриє нові можливості" для Путіна — як це сталося у 2014 році.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості" Президент України Володимир Зеленським

Зеленський запропонував європейцям мислити в іншому масштабі. Наприклад, якби Путіну вдалося б реалізувати свій первісний план — окупувати всю Україну, чим би це загрожували Європі. За словами президента, росіяни перетворили б Україну на велетенський плацдарм для подальшого вторгнення на Захід.

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії" Президент України Володимир Зеленський

Також президент зазначив, що між Москвою та Парижем менше ніж 3000 кілометрів відстані, тоді як окупанти мають та використовують ракети з радіусом у 2500 кілометрів. Україна також має ракети з відстанню в 3000 кілометрів. З таким технологічним розвитком концепція "віддалених воєн" остаточно помре дуже скоро, оскільки росіяни зможуть діставати до найвіддаленіших місць Європейського Союзу — і не тільки. Тому зараз тільки від рівня підтримки України європейськими країнами залежить, чи вдасться відкинути російську навалу якнайдалі.

"Повірте мені, через два роки у росіян буде багато ракет – і у нас теж – з радіусом дії 5 000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому відношенні зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних засобів доставки… Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас, як далеко ми дамо волю російським амбіціям" Президент України Володимир Зеленський

Нагадаємо, що європейські лідери обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями як частину потенційної мирної угоди. Цю ідею, за даними п’яти європейських дипломатів, розглядають серед варіантів припинення війни. Проте є низка неприємних нюансів насамперед для ініціаторів цієї ідеї.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо України. Зокрема, він заявив, що наша країна "отримає багато територій".