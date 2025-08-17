Віткофф заявив про "поступки" з боку Росії та отримав жорстку відповідь від українців
США, мовляв, бачать з боку Росії "поміркованість", сказав спецпосланець Трампа
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п'яти регіонів і не захопила всю територію. На цю заяву вже встигли бурхливо відреагувати в Україні.
Про це Віткофф сказав в ефірі CNN Live 17 серпня."Телеграф" зібрав реакції на цю заяву в Україні.
Поступки, на які погодилася піти Росія — не окуповувати всю Україну (The concessions that Russia has agreed to make is not gobbling up the entirety of Ukraine — оригінал),
Віткофф також додав, що США, мовляв, бачать з боку Росії "поміркованість". Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.
Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни, — ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після [саміту на Алясці]… Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу,
Як відреагували в Україні
Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко на своїй сторінці у Телеграм відреагував на заяву Віткоффа. Ось що він написав:
"Тобто, погодилась захоплювати по частинах, я все вірно поняв?", — йдеться у його повідомленні.
Відомий волонтер Сергій Стерненко був більш жорстокий у своїх висловлюваннях щодо заяви Віткоффа.
Колишній депутат Борислав Береза відреагував одним словом. Натомість це було дуже влучно.
Була і реакція військового журналіста Андрія Цаплієнка. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм.
Були й інші реакції. Її можна переглянути нижче:
