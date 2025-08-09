The Telegraph: США не мають права йти на поступки Росії без згоди Києва

Трамп може потрапити у пастку компромісів заради швидкого миру

США під час зустрічі президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним не мають права йти на будь-які поступки щодо території та суверенітету України. Вашингтон повинен узгодити будь-які свої дії з Києвом.

Про це пише британське видання The Telegraph. Газета нагадує, що Трамп намагався чинити тиск на Україну, щоб змусити її піти на поступки, але це виявилося катастрофічною помилкою та дорого коштувало репутації США.

Зараз Білий дім зрозумів, що перепони для укладення миру перебувають у Кремлі. Президент США, здається, теж дійшов такого висновку — хоча й із сильним запізненням. Трамп почав тиснути на Росію, пригрозивши новими санкціями та впровадивши тарифи проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти. Це означає, що Вашингтон готовий тиснути на Росію заради поступок.

Водночас потрібно не просто зберігати цей тиск. Трамп може потрапити у пастку компромісів заради швидкого миру. Путін може вплинути на Трампа, вдаючи, що виснаження грає йому на користь, українські сили нібито у невигідному становищі тощо. Або взагалі вирішить використати уявну перевагу на полі бою, як важіль впливу на президента США.

Вашингтон не повинен перетинати межу та намагатися нав'язати Україні угоду, яка є вигідною для Путіна, але неприйнятною для України. Ціна війни занадто жахлива і США не мають жодного права знецінювати зусилля, покладені Україною у боротьбі з російськими окупантами.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Путін під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом 6 серпня заявив, що погодиться на повне припинення вогню. Але в нього є умови. Путін "урізав осетра" у порівнянні із тим, чого він вимагав у Стамбулі, заявивши, що "всього лише" хоче виведення українських військ з Донецької області.

Експерти вважають, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть змістити фокус на поступки з боку Києва.

