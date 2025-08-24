У Вашингтоні зробили оптимістичні заяви про кінець війни

Росіяни погодилися переглянути деякі свої вимоги щодо припинення війни. Крім того, вони готові погодитись на те, що Україна збереже свою територіальну цілісність.

Про це розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс каналу NBC. За його словами, вперше з початку вторгнення росіяни пішли на значні поступки.

"Вони дійсно готові проявити гнучкість за деякими зі своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для припинення війни" Джей Ді Венс

Він зазначив, що росіяни не поступилися всіма своїми вимогами, проте визнали, що Україна збереже територіальну цілісність після завершення війни. Також він додав, що Кремль відмовився від встановлення маріонеткового режиму у Києві, що було однією з ключових вимог з початку 2022 року.

Зрештою українці самі ухвалять рішення про те, де пройдуть територіальні кордони в їхній власній країні. Джей Ді Венс

Венс сказав, що Москва не хоче припиняти ведення бойових дій "із складних причин". Крім того, він підкреслив, що США її дії не контролюють, "інакше війна закінчилася б ще 7 місяців тому".

Варто зазначити, що глава МЗС Росії Сергій Лавров перед цим сказав, що Росія не має наміру підписувати жодні угоди з президентом України Володимиром Зеленським. Він знову порушив тему про те, що український лідер "нелегітимний".