"Не можу поїхати до столиці терориста". Зеленський запропонував Путіну інше місце для зустрічі

Зеленський впевнений, що Путін намагається уникнути зустрічі з ним

Президент України Володимир Зеленський відповів главі Росії Володимиру Путіну, який запропонував Москву як місце їхньої зустрічі. Зеленський висунув зустрічну пропозицію — він пропонує Путіну приїхати до Києва для переговорів про припинення війни.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю телеканалу ABC News. Президент України пояснив, чому Москва як місце зустрічі з Путіним для нього є неприйнятною.

Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста Володимир Зеленський

За словами президента, Путін запропонував зустрітися у російській столиці навіть не тому, що йому так зручно, чи безпечно. Глава РФ просто хоче "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших Володимир Зеленський

Путін пропонує Зеленському приїхати до Москви — що відомо

Глава Росії заявив, що "найкраще місце" для його Зустрічі з Зеленським — Москва. Він сказав це ще 3 вересня та знову повторив 5 вересня в ході на пленарного засідання Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоку. Крім того, один з найбільших брехунів сучасності нібито гарантує Зеленському у Москві "100% безпеку".

Нам кажуть, ми хочемо з вами зустрічі, ну ви поїдьте туди-то на цю зустріч. Мені здається, що це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз, якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього – столиця Російської Федерації, місто-герой Москва Володимир Путін

Раніше "Телеграф" розповідав про інші заяви Путіна 5 вересня. Він знову наполягає на проведенні в Україні так званого "референдуму" та не тільки.