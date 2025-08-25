Шлях до миру, викрадені діти та незламність України: про що говорили Зеленський та Келлог на Молитовному сніданку

У своїй промові Келлог присвятив окрему увагу питанню дітей, яких вивезли на територію РФ

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідав Київ з нагоди Дня Незалежності. Він залишився в столиці, щоб наступного дня взяти участь у традиційному Молитовному сніданку – щорічній міжконфесійній події, що продовжує традицію, започатковану у 1953 році у США. Захід об’єднує українських високопосадовців, міжнародних друзів України, представників духовенства, військових, капеланів, родини загиблих героїв, а також благодійні організації та молодіжних лідерів.

"Два речення, між якими пів року абсолютно полярний сенс, дві фрази у яких було, на мій погляд, все", – сказав глава держави.

Президент нагадав своє перше звернення вранці 24 лютого 2022 року.

Перша фраза о шостій ранку 24 лютого, коли я звертався до всіх наших людей, до всіх українців, до всіх людей світу. Я тоді сказав: "Дорогі українці, Росія почала проти нас повномасштабну війну". Декілька слів, які уособлюють собою найстрашніше зло, яке може існувати на землі. Все те найтемніше, що може бути в людях, які готові йти на чужу землю, готові вбивати, вбивати людей, сіяти лихо, і сіяти смерть Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський на Молитовному сніданку. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Зеленський зазначив, що Україна відчула цю темряву в найжорстокіших проявах: убивствах мирних людей, викрадених дітях, закатованих полонених, братських могилах, бомбардуваннях лікарень, шкіл і церков. Але, підкреслив він, народ дав відсіч і став силою світла.

"Це наші воїни, які міцно стоять і стримують зло. Наші люди, які зупинялись живою стіною колони ворожої техніки. Наші медики, волонтери, рятувальники, дипломати, митці, науковці, всі українці, які обрали Україну і зробили все, аби Україна жила, аби зло програло", – сказав президент.

Він підкреслив, що тоді країна вистояла у найважчі перші дні й тижні, коли кожен день здавався вічністю.

"Зло продовжувало атакувати, але Україна продовжувала стояти і не здаватись боротись", – пригадав український лідер.

Володимир Зеленський на Молитовному сніданку. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Зеленський нагадав, що вже через пів року, 24 серпня, стало зрозуміло: плани Росії знищити Україну провалилися.

"Стало очевидним, темрява вже не переможе. Плани зла не здійсняться, а рештки цього зла, його спалена і знищена техніка, були у Києві, в нашому серці, на Хрещатику, як символ", – сказав він.

Президент завершив свій виступ нагадуванням про слова, які стали тоді підтвердженням життя і свободи:

Двадцять четвертого серпня я сказав: "Дорогий народе, з Днем Незалежності України". Це слова, які, за планами Росії, ніколи більше в історії не мали пролунати. Але вони були сказані. І ці слова набагато більше, ніж просто привітання, бо допоки звучить "З Днем Незалежності України", звучить нашою мовою, звучить для наших людей – це означає, що життя перемагає Володимир Зеленський

Молитовний снідак в Києві 25 серпня. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Келлог почав із того, що порівняв теперішню війну з досвідом США у XX столітті. Він нагадав, що для американців символічним стартом участі у Другій світовій стало не оголошення війни в грудні 1941 року, а висадка військ у Сицилії, Африці та Нормандії.

"Україна веде цю війну довше, ніж ми, американці, воювали тоді. І втрати величезні. Якщо скласти втрати України та Росії, то це молоді чоловіки і жінки, які боролися й загинули, і рівень втрат вищий, ніж у нас був у Другій світовій. Подумайте про це. Смерть і руйнування — ось чому ті з нас, хто служив в армії й бачив, яку шкоду приносить війна, хочуть покласти їй край, як і президент Трамп", – наголосив Келлог.

У своїй промові він неодноразово підкреслював, що Дональд Трамп бачить своєю місією саме досягнення миру. За словами спецпредставника, це не просто політичний меседж, а справжня особиста переконаність.

Виступ Кіта Келлога на Молитовному сніданку. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Я завжди згадую Євангеліє від Матвія 5:9, де сказано, що миротворці — благословенні діти Божі. Я щиро вірю в це. Ми хочемо вірити, що він справедливий і розумний лідер, який дивиться у майбутнє. Я сподіваюся, що через рік, на наступний День Незалежності України, на 35-й за рахунком, на наступному молитовному сніданку, Україна буде іншою, кращою. І якщо я чи ми всі можемо зіграти якусь роль у цьому, це надзвичайно важливо Кіт Келлог

Генерал також звернув увагу на головний виклик нинішнього часу — як завершити війну. Він визнав, що припинення бойових дій складніше, ніж їх початок, і подякував світовим лідерам, які працюють над мирним вирішенням.

"Вести війну легко, а створювати мир — складно. Почати війну легко, але завершити її неймовірно важко. І саме в такій ситуації ми зараз перебуваємо. Але я віддаю належне багатьом людям — президенту Трампу, лідерам Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Фінляндії, Норвегії та інших країн. Усі розуміють важливість миру в цьому регіоні. Ми не хочемо, щоб війна тривала. Я не хочу, щоб мої онуки успадкували цей конфлікт. Я бачив світ, я знаю його реальність. Моя команда теж знає, наскільки складний і жорстокий світ. Ми знаємо не тільки про смерть і руйнування серед чоловіків і жінок, а й про страждання дітей", – сказав представник Трампа.

Кіт Келлог серед гостей Молитовного сніданку. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Окрема частина виступу була присвячена депортованим українським дітям. Келлог наголосив, що це питання стало спільним для американської та української першої леді.

"Я кажу всім: ми, дорослі, несемо відповідальність. Наш обов’язок — захищати дітей. Ми повинні зробити так, щоб вони не страждали від того, що створили дорослі. Якщо ми не захистимо дітей нашої нації, ми зазнаємо поразки. Це має бути в наших думках. Ми прагнемо повернути їх додому. І я думаю, що зусилля першої леді Меланії Трамп, її лист Путіну, а також дії Олени Зеленської дають нам шанс. Сподіваюся, ми доведемо це до кінця", – повідомив Келлог.

Молитвенний сніданок в Києві, 25 серпня. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Завершуючи промову, Келлог подякував організаторам Молитовного сніданку та журналістам, наголосивши на важливості їхньої праці. Він висловив сподівання, що наступного року цей захід збере ще ширшу аудиторію.

"Може бути, через рік, на наступному заході, вас, слухачів, буде більше. Я дякую вам за вашу роботу, тому що вона теж складна. Ви представляєте важливі цінності, говорите про майбутнє, і я щиро ціную це. У мене немає журналістів у моїй команді, але я поважаю вашу роботу. Дякую вам і організаторам цього заходу за ваші запитання й за вашу аудиторію. Це чесно й традиційно. Ми можемо бути сильними настільки, наскільки дозволяє світ", – підсумував спецпредставник Дональда Трампа в Україні.

Військові на Молитвенному сніданку в Києві. Фото: Ян Доброносов, Telegraf

