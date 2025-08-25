Через рік буде мир? Келлог здивував промовою на Молитовному сніданку

Згадав і про участь США у Другій світовій

Спецпредставник США Кіт Келлог під час Молитовного сніданку в Києві заявив, що сподівається, що через рік в Україні вже буде мир. Він також сказав, що війна в Україні триває довше, ніж для США Друга світова.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": Шлях до миру, викрадені діти та незламність України: про що говорили Зеленський та Келлог на Молитовному сніданку.

Як наголосив Келлог у своїй промові, сучасна війна України та Росії триває довше, ніж участь США у Другій світовій. Він нагадав, що для американців символічним стартом участі у Другій світовій стало не оголошення війни в грудні 1941 року, а висадка військ у Сицилії, Африці та Нормандії.

Наразі ж Україна веде цю війну довше, ніж тоді воювали американці, каже спецпредставник США. Він також наголосив, що втрати у цій війні величезні.

"Якщо скласти втрати України та Росії, то це молоді чоловіки і жінки, які боролися й загинули, і рівень втрат вищий, ніж у нас був у Другій світовій. Подумайте про це", — каже Келлог.

Він наголосив, що війна — це смерть і руйнування. І будь-який військовий чи цивільний, який бачив війну, знає про це. Саме тому, за словами Келлога, президент США Дональд Трамп і прагне закінчити війну в Україні.

Келлог додав, що прагнення голови Білого дому не просто політичний меседж, а справжня особиста переконаність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський на Молитовному сніданку звернувся до партнерів та Заходу.