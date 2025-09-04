Про територіальні поступки, роль США та відносини з Богом. Головне з нового інтерв'ю Зеленського

Президент впевнений, що ключ до перемоги — єдність

Володимир Зеленський дав інтерв'ю французькому виданню Le Point, де висловився щодо актуальних питань. Також президент поділився особистим — розповів про свої стосунки з Богом.

"Телеграф" зібрав основні заяви Зеленського з інтерв'ю Le Point. Розмова відбувалася на Банковій у Києві, в Офісі президента.

Про Путіна

За словами Зеленського, Росія не хоче мирних переговорів. Зараз її глава Володимир Путін перебуває "в досить комфортному становищі".

Деякі з наших партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але ми бачимо їх у Китаї [саміт Шанхайської організації співробітництва відбувся в Тяньцзіні за участю Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна, Нарендри Моді та багатьох інших лідерів]: вони обіймаються, вітаються та тиснуть один одному руки, навіть якщо вони залиті кров’ю. Це політика. І тому Путін не відчуває загрози Володимир Зеленський

Про роль США

Щоб запобігти повторному початку війни Путіним, європейських гарантій безпеки може бути недостатньо. Нам потрібен союз між Європою та Сполученими Штатами. Якщо ми просто говоримо про те, щоб протистояти Путіну, то Європи достатньо. Українська армія зараз стримує цей наступ за допомогою зброї та фінансування від своїх європейських партнерів. А Сполучені Штати надають відповідну зброю, яку ми закуповуємо. З іншого боку, якщо ми хочемо припинити агресію або запобігти поверненню до війни, це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Володимир Зеленський

Про гарантії безпеки

Глава України наголосив, що найпотужніша зброя – це єдність. Київ вдячний за цю єдність європейським партнерам та сподівається, що вона втілиться у гарантії безпеки. Проте, щоб втримати Путіна від повторної агресії, необхідна участь США.

Логічним продовженням є гарантії безпеки для України. І перша з цих гарантій – це сильна українська армія. Сила нашої армії спирається на підтримку озброєнь та фінансову підтримку створення високотехнологічної зброї в Україні. Друга частина – це гарантії безпеки, які надають наші партнери, що вони готові зробити для України. І не лише фінансово: як вони готові нам допомогти? Володимир Зеленський

Про територіальні поступки

Зеленський наголосив, що ті, хто вважає, що Україна має віддати Росії частину своїх територій заради миру, не розуміють ситуації. Також вони хибно уявляють прагнення РФ.

Вони також не розуміють, що ми боремося не просто за територію. Порушення територіальної цілісності країни має глибокий сенс: це порушення міжнародного права. Це рівнозначно наданню агресору можливості робити все, що він хоче. Це порушення всіх умов для нормального життя … Наша боротьба не просто за територію. Це за Україну, яка складається з історії та людей Володимир Зеленський

Якщо Путін переможе Україну, наступними будуть країни Європи

За словами президента, якщо Путін зміг би захопити всю Україну, він використав би це як трамплін для подальшої агресії. Це цілком реально, враховуючи технологічний розвиток.

З цим технологічним розвитком більше немає жодних далеких війн. Повірте, через два роки росіяни матимуть багато ракет – ми теж – з дальністю 5000 кілометрів. Море нікого не захистить. Океан нікого не захистить Володимир Зеленський

Про стосунки з Богом

Журналіст запитав Зеленського, чи допомагає йому вистояти віра в Бога. Той відповів ствердно.

Чи є у мене допомога віри? Так, абсолютно. У мене є свої стосунки з Богом, і я можу молитися, коли захочу, як кожна людина у вільній країні. Як кожна жива істота, якій потрібно радіти або просто підтримувати свої дії. Я знаходжу для цього час Володимир Зеленський

Як писав "Телеграф", керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній пояснив, чому Україні вигідна відмова Путіна від зустрічі.