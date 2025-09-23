Український журналіст — про те, чим закінчаться путінські провокації, якщо Європа не відреагує

Сьогоднішні погрози Путіна застосуванням "військово-технічних засобів" — тобто війною — проти Заходу є логічним продовженням політики керованої ескалації, яку російський президент обрав після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

Як на мене, Путін під час цієї зустрічі переконався у безпорадності Трампа і вирішив, що тепер може значно впевненіше переходити "червоні лінії", аби ця безпорадність стала очевидною для всіх. Практично відразу після переговорів відбулися масовані атаки на Україну, які Трамп волів просто не помічати — на відміну від його попередніх реакцій на путінські удари. Наступним кроком стало вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, яке Трамп теж поспішив назвати "помилковим".

Тепер російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — і не один, а одразу три, щоб неможливо було говорити про випадковість. Вони залишалися там цілих 12 хвилин. Трамп висловив своє "незадоволення", але фактично знову ніяк не відреагував. Після цього Путін дозволив собі прямі погрози війною Заходу, водночас залишивши Трампу можливість витлумачити його виступ як готовність продовжити переговори щодо ядерних озброєнь.

Якщо і на ці заяви не буде адекватної реакції, ескалація триватиме й далі — аж до атак ударними безпілотниками та ракетами, а зрештою й до появи російських військовослужбовців на території європейських країн. Путін хоче довести Європі, що Трамп її не захищатиме, а отже — зламати світовий порядок.

Не слід відкидати й додаткового мотиву — бажання тиснути безпосередньо на самого Трампа. Так, щоб в Малайзії розмовляти з американським президентом ультимативним тоном. Саме тим самим тоном, який обере під час своєї зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпін.

Джерело: Віталій Портников, Facebook