Політолог — про те, чому Путін пішов на ескалацію у стосунках з НАТО

Тривога лунає над Скандинавією: "невідомі" дрони над Осло (Норвегія), Копенгагеном (Данія) і Стокгольмом (Швеція). В Осло дрони ширяли над військовим об’єктом, затримано двох підозрюваних. В Копенгагені зупинили роботу аеропорту – бо візуально фіксували "великі дрони", від трьох до чотирьох, їх пробує збити поліція.

Ну що ж, очікувано в цілому. Путін не отримав прийнятного результату в звичайній війні – тому повертається до гібридної. Саме цим вони зараз і займатимуться по всій протяжності ближчих європейських кордонів: запускатимуть дрони (чи навіть імітатори), щоб ніхто не знав, коли й звідки прилетять, щоб призупиняли роботу аеропортів…

Натяк читається просто: "скажіть Україні, щоб не займалась отаким на нашій території, тоді й ми не будемо це робити у вас". Кремль чогось певен – і цілком ймовірно, що він правий, – що ці "незручності" і постійна небезпека змусять європейців і голосувати в необхідний Путіну спосіб, і помалу підтримувати логіку Орбана чи Фіцо: в сенсі, "треба перестати давати зброю Україні – і війна негайно скінчиться".

Загалом, робиться все, щоб виключити Європу з активної допомоги Україні – бо вони усвідомлять наявну небезпеку на їхній власній території, і скерують ресурси на свою оборону. Ну і в цілому в такий спосіб Європу схиляють до прийняття аляскінських домовленостей (віддати Донбас і виходити на тимчасове припинення вогню), оскільки Україну схилити до такого не виходить.

І особистий доволі драматичний аспект: я дізнався про дрони над Скандинавією не з новин, а з дзвінка від наших підопічних з Каховського геріатричного пансіонату, евакуйованих з окупованої Херсонщини. Вони вже два роки живуть в Норвегії, були впевнені, що втекли від війни і від російських атак. А тут Антон, який зараз перебуває в лікарні, навіть не в Осло, раптом почув звук повітряної тривоги. Він не повірив власним вухам, однак незабаром підтвердили: так, тривога, бо "якісь дрони", і він негайно набрав мене. Уявіть, як на звук тривоги відреагували наші малі діти з біженців, які тільки-но відвикли від таких реалій…

Джерело: Олексій Голобуцький, Telegram.