Трамп применил "силу" против Макрона и Эрдогана (курьезное видео)

Президенты Турции и Франции были обескуражены

В понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп не забыл о своих фирменных рукопожатиях на саммите в Египте по урегулированию войны в Газе. Он продемонстрировал силу и доминирование над своими коллегами из Турции и Франции перед камерами.

Что нужно знать:

Дональд Трамп традиционно продемонстрировал свой доминирующий стиль с лидерами Турции и Франции

Трамп заставил Эрдогана поднять палец вверх

Рукопожатие Трампа с Эммануэлем Макроном длилось около 30 секунд

Соответствующие видео разошлись по соцсетям. Главы государств выглядели растерянными, несмотря на предыдущий опыт общения с Трампом.

Во время протокольной фотосессии после рукопожатия Трамп заставил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднять палец вверх, подбив его руку. Турецкий лидер без преувеличения выглядел испуганным. Вероятно, за 22 лет его правления никто не позволял себе такого поведения.

Примечательно, что в некоторых регионах Ближнего Востока поднятый большой палец вверх исторически воспринимается как вульгарный жест, эквивалентный западному "среднему пальцу". Однако в Турции он постепенно стал нейтральным или западным символом одобрения под влиянием глобализации.

Что касается главы Франции Эммануэля Макрона, то его руку Трамп долго удерживал силой, после чего изобразил что-то похожее на армреслинг. Не отпуская выкрученную руку Макрона глава Белого дома повелительно указал ему на камеру, чтобы тот повернулся туда лицом. За кадром слышен щелчок камеры в этот момент.

Трамп продолжал удерживать руку французского лидера и далее, в результате чего визави попытался оттащить руку Трампа левой, нажав на его локоть. После этого президент США что-то назидательно сказал, подкрепив свои слова жестом указательного пальца левой руки, и лишь тогда отпустив своего собеседника. Рукопожатие Трампа и Макрона длилось примерно 30 секунд.

Стоит отметить, что Макрон известен своими навыками дипломатии и стрессоустойчивостью. Практически из любой ситуации он выходит сохранив лицо. Одним из хороших примеров является остановка движения в Нью-Йорке в конце сентября, в день открытия сессии Генассамблеи ООН, из-за кортежа Трампа.

Тогда президент Турции, которого полицейские остановили из-за Трампа, выглядел очень недовольным. Макрон же вышел из машины и пошел пешком вместе с охраной. Более того, он позвонил Трампу прямо из пробки и стал шутить, а затем ему удалось перевести разговор на дипломатическое поле – обсуждали Газу.

Несмотря на такие навыки коммуникации, которые он уже демонстрировал в общении с Трампом, в этот раз президент Франции был также слегка обескуражен. Улыбку на его лице сменяла растерянность, а затем снова появлялась улыбка, и так несколько раз.

Напомним, во время встречи в Анкоридже Трамп потянул руку президента России Владимира Путина на себя, создавая впечатление контроля. Такой прием заставил Путина изменить позу, которая стала похожа на легкий поклон.

Во время встречи с Трампом президент Украины Владимир Зеленский "заблокировал" или выдержал рукопожатие американского лидера.