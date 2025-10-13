"Найбільший успіх" Трампа. Що зараз відбувається в Газі та скільки полонених вже звільнили

Президент США вже прибув в Ізраїль

В рамках чинної мирної угоди між ХАМАСом та Ізраїлем було звільнено двадцять ізраїльських заручників. Такий прогрес президент США Дональд Трамп вже назвав найбільшим "успіхом" за політичну кар'єру.

Що треба знати:

8 жовтня стало відомо про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС

Ізраїль вже отримав перших сім полонених

Трамп покладає великі надії на мирний план між країнами

Візит Трампа до Ізраїлю

Під час свого візиту у Кнесеті Трампа заявив, що війна у Газі нарешті завершилась. За його словами, ХАМАС дотримується плану розброєння.

"Це великий і прекрасний день. Новий початок", — заяви Трамп.

Нагадаємо, що у межах домовленостей бойовики мають передати тіла 26 загиблих, а Ізраїль натомість звільнить близько 2000 палестинських ув’язнених.

Звільнення полонених

UPD: Щойно ХАМАС передав другу групу ізраїльських заручників із 13 осіб представникам Червоного Хреста.

Як пише The Times of Israel, 13 жовтня у Секторі Газу ХАМАС звільнив сімох заручників. Їх передали представника Червоного Хреста. Інших 13 осіб звільнять о 10:00 за місцевим часом.

"До списку входять ті самі 20 заручників, імена яких вже були надані Ізраїлю раніше в рамках переговорів і які були підтверджені для звільнення в рамках угоди, що стосується живих заручників", — йдеться у матеріалі.

Передача полонених Червоному Хресту

Відомо, що до списку не потрапили викрадений солдат Тамір Німроді та громадянин Непалу Біпін Джоші. Серед звільнених Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор та Омрі Міран. У мережі вже з'явились перші фото полонених.

Шість звільнених заручників ХАМАС

20 полонених, яких передадуть Ізраїлю

Трамп про завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС

За словами Трампа, мирна угода щодо Гази "може стати найбільшою справою, у якій я коли-небудь брав участь". Про це він сказав на борту президентського літака, який прямував до Ізраїлю, пише Axios.

UPD: Дональд Трамп вже прибув до Ізраїлю, його борт приземлився в аеропорту Бен-Гуріона. В Ізраїлі він зустрінеться з прем'єром Біньяміном Нетаньягу. Трамп також буде присутній на саміті в Єгипті щодо врегулювання війни у Газі.

На тлі його приїзду на пляжі в Тель-Авіві з’явився гігантський знак із привітанням і подякою американському президенту, а на будівлях в Єрусалимі розмістили великі банери на його честь.

Як Трампа зустріли в Ізраїлі

Трамп по дорозі до літака

Президент США переконаний, що запропонована ним мирно угода покладе край війні та численним жертвам. Їх кількість, за даними контрольованого ХАМАСом міністерства охорони здоров'я Гази, становить понад 67 тисяч палестинців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тисячі палестинців вже повертаються у Сектор Гази. Камери зафіксували справжній натовп на шляху до Гази.