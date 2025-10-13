Трамп знову програв у боротьбі з парасолькою. Що сталося (відео)

У глави Штатів складні відносини із пристроєм для захисту із негодою

Президент США Дональд Трамп не зміг самостійно впоратися з парасолькою під час посадки у літак — він ледь втримав її. Проблеми зі здоров'ям та фізична слабкість глави Білого дому вже не вперше стають очевидними.

Парасолька дошкуляла Трампу у Вашингтоні, де вирував сильний північно-східний вітер. Там президент США сів на борт літака Air Force One на шляху до Ізраїлю.

Трамп розкрив парасольку під час спілкування з журналістами. Йому було важко втримати її, адже вітер виривав парасольку з рук. Після короткої розмови Трамп пішов у літак, не закриваючи парасольки.

Проте піднявшись сходами, Трамп застряг перед входом у літак. Йому завадила парасолька, з якою він не міг впоратися. Невдовзі йому допоміг помічник і глава США нарешті потрапив у літак.

Трамп не вперше бореться із парасолькою

Це не перший "бій" Трампа з парасолькою. "Складні відносини" з цим пристроєм в нього склалися ще під час його першої каденції. Так, у дощовий день у жовтні 2018 року Трамп не зміг закрити парасольку, сідаючи на борт Air Force One на Об'єднаній авіабазі Ендрюс. Вітер вирвав парасольку з рук президента, і почав носити по землі.

Ще одна історія про Трампа, парасольку, та літак трапилася нещодавно. У квітні 2025 року, під час поїздки на вихідні до Мар-а-Лаго, американський лідер спробував пронести відкриту парасольку через вузькі двері літака. Після нетривалої боротьби він передав її співробітнику і пройшов усередину.

Чому Дональд Трамп полетів до Ізраїлю

Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС підписали мирну угоду, терористи звільнили двадцять ізраїльських заручників. Це сталося за активної участі Дональда Трампа, який назвав це "найбільшим успіхом" за свою політичну кар'єру.

Трамп вже прибув до Ізраїлю, його борт приземлився в аеропорту Бен-Гуріон. В Ізраїлі він зустрівся з прем'єром Біньяміном Нетаньягу. Трамп також буде присутній на саміті в Єгипті щодо врегулювання війни у Газі.

Президент США у парламенті Ізраїлю заявив, що "війна в Газі офіційно закінчена". Він висловив впевненість, що ХАМАС "дотримуватиметься плану роззброєння".

Раніше "Телеграф" розповідав про проблеми зі здоров'ям у Дональда Трампа. Вдруге за рік він пройде медичний огляд.