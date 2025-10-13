"Про що ви говорили п’ять годин?": Трамп підколов Віткоффа за зустріч із Путіним

Американський лідер не припускав, що розмова може настільки сильно затягнутися

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував зустріч свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, яка тривала п’ять годин. Він зазначив, що той мало розумів у політиці, і нічого не знав про Росію та її президента.

Що потрібно знати:

Одна із зустрічей Віткоффа та Путіна проходила 12 квітня 2025 року і тривала майже п’ять годин

Трамп відправляв Віткоффа на зустріч із Путіним, думаючи, що вона триватиме 15–20 хвилин.

Віткофф сказав Трампу, що з Путіним вони обговорили "багато цікавих тем"

Під час сьогоднішнього виступу в ізраїльському парламенті — Кнесеті Трамп пожартував, що не очікував такої довгої розмови між Путіним та Віткоффом.

Я відправив Віткоффа на зустріч із Путіним, думаючи, що це буде 15-20 хвилинна розмова. Він не мав жодного уявлення про Росію чи Путіна, майже нічого не знав про політику. Але зустріч тривала п’ять годин. Я запитав його: Я запитав: "Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?" Дональд Трамп

На це Віткофф, за словами американського лідера, розповів йому, що з Путіним вони обговорили "багато цікавих тем" за цей час.

Він відповів: "Багато цікавого. Ми обговорювали багато цікавих тем, у тому числі мету візиту". Але 5 годин — це занадто ... Можна говорити певний час і знати, чого добиваєшся. Але це талант, це справді талант додав Трамп.

Навіщо Трамп відправив Віткоффа на зустріч

Президент США нагадав, що відправляв Віткоффа на переговори з Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

Стів працює із російсько-українською війною. Війною, яка не мала початися, яка забирає 7000 життів молодих солдатів. Це сумно. Але це сталося. Я взявся за цю справу. Я думав, що цю жахливу і криваву війну легко залагодити. Я думав, що це буде набагато легше, ніж те, що ми зробили зараз тут із Ізраїлем. сказав американський лідер

Стів Уіткофф. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Стів Віткофф зустрічався з Путіним також у серпні 2025 року. ЗМІ дізналися, що насправді Путін сказав йому на зустрічі.