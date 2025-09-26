Світові лідери застрягли в пробці через кортеж Трампа: хто "зберіг обличчя", а хто провалив протокол

Кортеж Дональда Трампа зупинив рух інших світових лідерів. Макрон, Ердоган та Лі Чже Мен опинилися в однаковій ситуації, але відреагували по-різному

Початок сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку запам'ятався не лише промовами, а й транспортним колапсом, викликаним посиленими безпековими заходами для кортежу Дональда Трампа. Поки вулиці перекривали заради проїзду глави Білого дому, президенти Франції, Туреччини та Південної Кореї опинилися заложниками ситуації.

Що варто знати:

Через перекриття дорожнього руху під час Генассамблеї ООН були зупинені кортежі президентів Франції, Туреччини та Південної Кореї

Лідери по-різному відреагували на ситуацію: Макрон пожартував і використав час для дипломатії, тоді як Ердоган та Лі Чже Мен виглядали роздратованими

Експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталя Адаменко прокоментувала ситуацію з погляду фахівця

Як пише AP, автомобіль Еммануеля Макрона було зупинено поліцейськими. Французький президент не став чекати у салоні — він вийшов і пройшов пішки разом з охороною. Ба більше, він зателефонував Трампу прямо з пробки та жартома зауважив:

Як справи? Знаєш, що? Я чекаю тебе на вулиці, бо все довкола застигло! Еммануель Макрон

Цей епізод швидко перетворився на тему дипломатичної розмови, оскільки Макрон скористався можливістю продовжити.

"Я хотів би в ці вихідні коротко обговорити з Катаром і вами ситуацію в секторі Газа", — сказав він.

Французькі ЗМІ повідомили, що Макрон зміг продовжити прогулянку через кілька хвилин, коли вулиця знову відкрилася.

Інша атмосфера була довкола турецької делегації. За даними South China Morning Post, кортеж Реджепа Тайіпа Ердогана також зупинили, щоб пропустити Трампа. На відміну від Макрона, турецька сторона виглядала незадоволеною, хоча публічних заяв про інцидент не було.

Схожа сцена розігралася і за участю президента Південної Кореї Лі Чже Мена. Його делегація намагалася сперечатися з офіцерами поліції, але безрезультатно — їм довелося чекати на тротуарі, аж поки дорога знову не відкрилася. ЗМІ зазначили, що корейський лідер виглядав роздратованим.

Як Макрон, Ердоган та Лі Чже Мен повелися з погляду протоколу

Експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко пояснила "Телеграфу" як виглядає ця ситуація з погляду фахівця. Два президенти з трьох або не змогли тримати обличчя, або спеціально показали своє роздратування.

Наталія Адаменко

"Є такий вислів, він стосується не тільки звичайного спілкування між людьми, а й дипломатичного протоколу, – знизати плечима. Це означає, що ми на щось звернули увагу, але удали, що це нас не обходить. Ми робимо це задля того, щоб не відбулося скандалу чи конфлікту", – пояснила вона.

Макрон зателефонував і пожартував. На думку експертки, він дав зрозуміти Трампу, що він помітив цей момент, але сприйняв його з гумором і посміявся. Ердоган і Лі Чже Мен виглядали роздратованими.

"Це говорить про те, що вони не хотіли або не вміли тримати себе в руках, не вміли, що називається, тримати обличчя. Я не можу за них вам сказати, чи вони зробили вигляд роздратованого лідера держави, чи дійсно вони були роздратовані, чи вони спеціально дали зрозуміти: ми все бачили та звернули на це увагу, і сприйняли це як неповагу до себе. І це не робить їх кращими за Макрона", – пояснила Адаменко.

На її погляд, це може бути навмисна демонстрація, хоча їхні наміри достеменно невідомі. Експертка зазначила, що Макрон, запакував ситуацію "в яскраву обгортку".

"Тобто, ну, Боже, посміймося, як це все вийшло. Він поставив себе трошки вище над цією ситуацією, бо краще взагалі не входити в конфліктні стосунки, ніж виходити з них", – зазначила Адаменко.

Ердоган і корейський президент навпаки ввійшли в зону конфлікту, тому що дійсно всі звернули увагу на те, що вони були роздратовані. Як пояснила експертка, це може пройти як вода в пісок, або буде ще якась реакція.

"Не знаю, чи це якась політична гра, чи це дійсно роздратованість так виплеснулась, тому що це не могло бути непомітним для всього світу", – резюмувала Адаменко.

Нагадаємо, виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку передувало два казуси – не працювали ескалатор та телесуфлер. Він використав це, щоб висловити всі свої претензії до організації.