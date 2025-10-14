В НАТО розповіли, який ефект матимуть ракети Tomahawk

Ракети Tomahawk можуть збільшити можливості та потужність України

У відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського глава США Дональд Трамп зазначив, що зможе надати ракети Tomahawk, якщо російський лідер Володимир Путін не буде здійснювати кроків до наближення врегулювання війни. У НАТО вважають, що ці ракети матимуть вплив та будуть доповненням до іншої зброї.

Що треба знати:

Трамп може надати Україні ракети Tomahawk за умови бездіяльності Путіна щодо врегулювання війни

У НАТО вважають, що ракети Tomahawk значно збільшать можливості України та матимуть вплив

Водночас ці ракети будуть доповненням до того, що вже має Україна

Про це повідомив високопосадовець НАТО під час брифінгу, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Він зазначив, що Tomahawk збільшать можливості України.

"Щодо ракет Tomahawk, я б сказав, що наслідки залежатимуть від того, скільки саме їх потрібно, а скільки їх потрібно залежить від того, що ви хочете з ними робити", – сказав чиновник.

На його думку, вони, безумовно, матимуть вплив і будуть доповненням до того, що Україна вже використовує для далекого бою. Він також наголосив на тому, що у військово-політичному блоку вже бачили великий успіх України з ударними дронами на значно збільшених дальностях.

"Ми бачили, як Україна представила нову крилату ракету, яку вона використовує для ударів на великі відстані, також з успіхом", – сказав високопосадовець НАТО.

Він вважає, що Tomahawk дають збільшення потужності та деяке збільшення можливостей, але вони будуть доповненням до того, чого Україна вже досягла.

Раніше ми розповіли, що особливого у ракетах, які Трамп може надати Києву. Tomahawk має дальність понад 2,5 тисячі км та високу точність.