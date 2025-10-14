А ось і пускові: в США на виставці презентували машини для запусків Tomahawk

Україна може зацікавитися рішеннями від Oshkosh Defense

В Сполучених Штатах на щорічній виставці Асоціації армії США (AUSA) презентували нову лінійку бойових машин, призначених серед іншого для запуску з землі крилатих ракет Tomahawk. Презентувала нові пускові машини американська компанія Oshkosh Defense, відомий розробник автомобільної військової техніки.

Що треба знати:

Нова машина від Oshkosh Defense може запускати ракети Tomahawk, снаряди GMLRS, PrSM та дрони

Вже є готові до масового виробництва варіанти, це не просто концепт

Рішення від Oshkosh Defense може стати в нагоді Україні, яка відправила США запит на ракети Tomahawk

Згідно з повідомленням пресслужби Oshkosh Defense, нова лінійка автономних багатоцільових бойових машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles) здатна запускати крилаті ракети Tomahawk, ракетні снаряди GMLRS, PrSM та ударні дрони Switchblade 600. При цьому під час презентації показали три вироби, вже готові до масового виробництва — тобто це не концепт, а вже готове рішення.

Що саме показала Oshkosh Defense на виставці:

Екстремальний багатоцільовий автономний транспортний засіб (X-MAV): був продемонстрований у версії носія відразу чотирьох ракет Tomahawk. За вогневою силою нова машина дорівнює пусковій установці Typhon, яку зараз ставлять на озброєння, але значно перевершує її за мобільністю, що дає можливість діяти у складних умовах.

Середній багатоцільовий автономний транспортний засіб (M-MAV): універсальна пускова установка MLRS, яка має можливість запускати увесь спектр снарядів, доступних для використання в M142 HIMARS та M270: GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS та MFOM.

Легкий багатоцільовий автономний транспортний засіб (L-MAV): призначений для запуску Switchblade 600. Але й додатково має систему розвідки, ураження та протидії ворожим дронам.

При цьому навіть у випадку, якщо рішення від Oshkosh Defense не знайдуть покупця в США, ними може зацікавитися Україна. Усі перераховані боєприпаси використовуються українською армією, а на крилаті ракети Tomahawk Київ відправив запит Вашингтону, тому наземні пускові для цього типу озброєння зараз дуже потрібні.

Постачання Україні американських крилатих ракет: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 9 жовтня зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було. Зокрема президент мав на увазі далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Тим часом Путін ще на початку жовтня вперше прокоментував можливі постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.

При цьому вже відомо, що Україна може отримати від США ще й нову крилату ракету Barracuda і важливі розвідувальні дані. Наслідки такої передачі можуть змінити підходи до ураження енергетичних і промислових цілей у глибині Росії. До речі, в ЗМІ пишуть, що постачання Tomahawk нібито "малоймовірні": в США, мовляв, "не бачать доцільності" в передачі цих ракет.