В НАТО рассказали, какой эффект будут иметь ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk могут увеличить возможности и мощность Украины

В ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского глава США Дональд Трамп отметил, что сможет предоставить ракеты Tomahawk, если российский лидер Владимир Путин не будет предпринимать шаги по приближению урегулирования войны. В НАТО считают, что эти ракеты окажут влияние и станут дополнением к другому оружию.

Что нужно знать:

Трамп может предоставить Украине ракеты Tomahawk при бездействии Путина по урегулированию войны

В НАТО считают, что ракеты Tomahawk значительно увеличат возможности Украины и будут оказывать влияние

В то же время эти ракеты будут дополнением к тому, что уже есть у Украины

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга, сообщает корреспондент "Телеграфа". Он отметил, что Tomahawk увеличат возможности Украины.

"О ракетах Tomahawk, я бы сказал, что последствия будут зависеть от того, сколько именно их нужно, а сколько их нужно зависит от того, что вы хотите с ними делать", — сказал чиновник.

По его мнению, они, безусловно, окажут влияние и будут дополнением к тому, что Украина уже использует для дальнего боя. Он также отметил, что в военно-политическом блоке уже видели большой успех Украины с ударными дронами на значительно увеличенных дальностях.

"Мы видели, как Украина представила новую крылатую ракету, которую она использует для ударов на большие расстояния, также с успехом", – сказал чиновник НАТО.

Он считает, что Tomahawk дают увеличение мощности и некоторое увеличение возможностей, но они будут дополнением к тому, чего Украина уже достигла.

Ранее мы рассказали, что особенного в ракетах, которые Трамп может предоставить Киеву. Tomahawk имеет дальность более 2,5 тысячи км и высокую точность.