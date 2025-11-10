Елітна нерухомість та життя за кордоном: що відомо про обраницю мера Харкова Терехова і як вона виглядає

Востаннє обраницю Терехова бачили в Іспанії

Ігор Терехов — мер Харкова, який обіймає цю посаду протягом 4 років. Він був двічі одруженим і має троє дітей. Зараз політик перебуває у стосунках з колишньою депутаткою Харківської облради Анною Кузнецовою.

Що треба знати:

У 2021 році Ігор Терехов повідомив про стосунки з Анною Кузнецовою

Вона була останньою журналісткою, яка спілкувалась з Януковичем

Кузнецова була депутаткою партії "Блок Кернеса — Успішний Харків"

Що відомо про обраницю Ігоря Терехова

У грудні 2021 року міський голова Харкова розповів "Світському життю", що перебуває у стосунках з Анною Кузнецовою. Політик поділився, що вони разом багато років. Терехов познайомився з Кузнецовою, коли вона працювала журналістом.

Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це прекрасно знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, бо вона в мене брала інтерв'ю. Ігор Терехов

Ігор Терехов, Анна Кузнецова і бізнесмен Олександр Ярославський, скриншот з відео "Світського життя"

Мер Харкова зазначив, що його обраниця була останньою журналісткою, яка брала інтерв'ю в Януковича в Україні. У цей період він тікав з Харкова.

У 2015 році Кузнецова працювала депутаткою Харківської обласної ради від партії "Відродження". Також вона була секретарем комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень облради.

Анна Кузнецова, скриншот з відео "Світського життя"

Окрім цього, Кузнецова була заступницею директора газети "Харківські відомості". У 2020 році Анна стала депутаткою партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року вона звільнилась із Харківської облради.

Кузнецова була депутаткою, фото "Харківські відомості"

З останньої декларації Кузнецової стає відомо, що вона володіє трьома автівками: Volkswagen Touareg 2021 року випуску, Porsche Cayman 2019-го та Volvo XC90 2018-го. Також у власності колишньої чиновниці — дві квартири у Харкові, будинок в області та кілька земельних ділянок.

У 2023 році Анни стала власницею будинку в Іспанії на 137 квадратних метрів за 5 мільйонів 872 тисячі гривень. У 2024 році Кузнецову помітили у курортному містечку Камбрілс в Іспанії. Воно відоме своїми пляжами, довжиною 10 кілометрів на узбережжі Середземного моря. Схоже, що Кузнецова наразі насолоджується курортним життям в Іспанії.

Кузнецова в Іспанії, фото "Антикору"

Кузнецова живе в елітному районі у місті Камбрілс, фото "Сходка в Сейфе"

У жовтні 2025 року з'явилась інформація, що Кузнецова має незадекларовану нерухомість у Франції. Про це писало детективне бюро Absolution. Йшлося про те, що обраниця Терехова стала співзасновницею французької компанії SDK Marketing. Вона зареєстрована на території Sophia-Antipolis — найбільшого в Європі технопарку поблизу Ніцци.

Кузнецова вказала у документах свою адресу у Каннах — 22 авеню Жана де Латтре де Тассіньї. За цією адресою розташований багатоквартирний будинок в елітному районі. Ціни на квартири починаються від 100 тисяч євро і вище.

Кузнецова має квартиру в цьому будинку, фото з мережі

