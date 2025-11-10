Элитная недвижимость и жизнь за границей: что известно об избраннице мэра Харькова Терехова и как она выглядит

В последний раз избранницу Терехова видели в Испании

Игорь Терехов — мэр Харькова, который занимает эту должность в течение 4 лет. Он был дважды женат и имеет троих детей. Сейчас политик находится в отношениях с бывшим депутатом Харьковского облсовета Анной Кузнецовой.

Что нужно знать:

В 2021 году Игорь Терехов сообщил об отношениях с Анной Кузнецовой

Она была последней журналисткой, которая общалась с Януковичем

Кузнецова была депутатом партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков"

Что известно об избраннице Игоря Терехова

В декабре 2021 года городской голова Харькова рассказал "Светской жизни", что находится в отношениях с Анной Кузнецовой. Политик поделился, что они вместе много лет. Терехов познакомился с Кузнецовой, когда она работала журналисткой.

Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже больше десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она у меня брала интервью. Игорь Терехов

Игорь Терехов, Анна Кузнецова и бизнесмен Александр Ярославский, скриншот из видео "Світського життя"

Мэр Харькова отметил, что его избранница была последней журналисткой, которая брала интервью у Януковича в Украине. В этот период он покидал Харьков.

В 2015 году Кузнецова работала депутатом Харьковского областного совета от партии "Возрождение". Также она была секретарем комиссии по регламенту, этике, депутатской деятельности и контролю за исполнением решений облсовета.

Анна Кузнецова, скриншот из видео "Світського життя"

Кроме того, Кузнецова была заместителем директора газеты "Харьковские ведомости". В 2020 году Анна стала депутатом партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В конце 2023 года она уволилась из Харьковского облсовета.

Кузнецова была депутатом, фото "Харьковские ведомости"

Из последней декларации Кузнецовой становится известно, что она владеет тремя автомобилями: Volkswagen Touareg 2021 года выпуска, Porsche Cayman 2019-го и Volvo XC90 2018-го. Также в собственности бывшей чиновницы есть две квартиры в Харькове, дом в области и несколько земельных участков.

В 2023 году Анна стала владелицей дома в Испании на 137 квадратных метров за 5 миллионов 872 тысячи гривен. В 2024 году Кузнецову заметили в курортном городке Камбрилс в Испании. Оно известно своими пляжами, протяженностью 10 километров на побережье Средиземного моря. Похоже, что Кузнецова наслаждается курортной жизнью в Испании.

Кузнецова в Испании, фото "Антикора"

Кузнецова живет в элитном районе в городе Камбрилс, фото "Сходка в Сейфе"

В октябре 2025 года появилась информация, что у Кузнецовой есть незадекларированная недвижимость во Франции. Об этом писало детективное бюро Absolution. Речь шла о том, что избранница Терехова стала соучредителем французской компании SDK Marketing. Она зарегистрирована на территории Sophia Antipolis — крупнейшего в Европе технопарка вблизи Ниццы.

Кузнецова указала в документах свой адрес в Каннах — 22 авеню Жана де Латтре де Тассиньи. По этому адресу расположен многоквартирный дом в элитном районе. Цены на квартиры начинаются от 100 тысяч евро и выше.

Кузнецова имеет квартиру в этом доме, фото из сети

