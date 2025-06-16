Що відомо про дружину Труханова, яка має нерухомість в елітних районах Одеси (фото)

Офіційно мер Одеси розлучений, але веде спільний побут з колишньою дружиною

Мер Одеси Геннадій Труханов — досить суперечлива особистість. Він — публічна людина, але особисте життя ретельно приховує. У нього є дві доньки і нібито "таємний" син, а також дружина, з якою він розлучився багато років тому, але за свідченнями, досі веде з нею спільний побут.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину міського голови Одеси. Її ім’я Тетяна Колтунова, а розлучилися вони ще у 1997 році.

Що відомо про дружину Труханова

Тетяна Колтунова була в офіційному шлюбі з Геннадієм Трухановим з 1985 по 1997 рік. З того моменту він не зазначав її у своїх деклараціях.

У 2018 році в елінгу, яким володіє Колтунова, провели обшуки. Детективи НАБУ, як повідомляє "Центр протидії корупції", знайшли пістолет, який був зареєстрований на Геннадія Труханова, а також готівкою 300 тисяч доларів, які нібито належали матері мера Одеси.

За два роки Вищий антикорупційний суд дослідив фото Труханова та Колтунової. Виявилося, що вони ведуть спільний побут, попри те, що вони офіційно розлучені.

Геннадій має дві доньки. Старша народилася у 1986 році, зараз їй 38. Вона — власниця бізнесу в Одесі. А молодша донька народилася у 2005 році, коли Труханов вже розлучився з дружиною. Також за деякими даними, мер Одеси має сина Андрія, 2001 року народження.

Тетяна Колтунова, за даними розслідування ГО "Антикорупційний офіс" та Автомайдан, у 2009 році придбала квартиру на Аркадії, в ЖК "Ark Palace". Площа житла — 296 метрів квадратних, а його ціна тоді складала майже три мільйони гривень.

Жінка також є співвласницею телерадіокомпаній "Одеса‑Плюс" та "Прайм‑тайм". Ці телеканали підконтрольні Геннадію Труханову, як повідомляли одеські активісти, Інститут масової інформації та журналісти.

Дружина Труханова також заволоділа будинком, площа якого - 560 метрів. Розташований будинок в елітному котеджному містечку “Королівські сади” в Аркадії. Це за 100 метрів від узбережжя Чорного моря. Проте, у 2016 році Колтунова Тетяна продала цей будинок.

У власності Колтунової — дороге рухоме майно. Зокрема, авто Mercedes-Benz ML 350 2014-го року випуску. Його вона придбала у 2014 році. Зараз його вартість — близько 45-50 тисяч доларів.

У 2017 році ексдружина Труханова була зареєстрована як ФОП, з напрямками: перукарські послуги і здачі нерухомості. У соцмережах Тетяна не з’являється і веде непублічний спосіб життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній мер Львова Куйбіда. Він тричів був "мером року" і балотувався у президенти.