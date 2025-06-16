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Що відомо про дружину Труханова, яка має нерухомість в елітних районах Одеси (фото)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
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Геннадій Труханов і Тетяна Колтунова Новина оновлена 16 червня 2025, 12:12
Геннадій Труханов і Тетяна Колтунова. Фото Колаж Телеграфу

Офіційно мер Одеси розлучений, але веде спільний побут з колишньою дружиною

Мер Одеси Геннадій Труханов — досить суперечлива особистість. Він — публічна людина, але особисте життя ретельно приховує. У нього є дві доньки і нібито "таємний" син, а також дружина, з якою він розлучився багато років тому, але за свідченнями, досі веде з нею спільний побут.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину міського голови Одеси. Її ім’я Тетяна Колтунова, а розлучилися вони ще у 1997 році.

Що відомо про дружину Труханова

Тетяна Колтунова була в офіційному шлюбі з Геннадієм Трухановим з 1985 по 1997 рік. З того моменту він не зазначав її у своїх деклараціях.

У 2018 році в елінгу, яким володіє Колтунова, провели обшуки. Детективи НАБУ, як повідомляє "Центр протидії корупції", знайшли пістолет, який був зареєстрований на Геннадія Труханова, а також готівкою 300 тисяч доларів, які нібито належали матері мера Одеси.

Труханов з дружиною

За два роки Вищий антикорупційний суд дослідив фото Труханова та Колтунової. Виявилося, що вони ведуть спільний побут, попри те, що вони офіційно розлучені.

Геннадій має дві доньки. Старша народилася у 1986 році, зараз їй 38. Вона — власниця бізнесу в Одесі. А молодша донька народилася у 2005 році, коли Труханов вже розлучився з дружиною. Також за деякими даними, мер Одеси має сина Андрія, 2001 року народження.

Сім'я Труханова

Тетяна Колтунова, за даними розслідування ГО "Антикорупційний офіс" та Автомайдан, у 2009 році придбала квартиру на Аркадії, в ЖК "Ark Palace". Площа житла — 296 метрів квадратних, а його ціна тоді складала майже три мільйони гривень.

Квартира дружини Труханова

Жінка також є співвласницею телерадіокомпаній "Одеса‑Плюс" та "Прайм‑тайм". Ці телеканали підконтрольні Геннадію Труханову, як повідомляли одеські активісти, Інститут масової інформації та журналісти.

Дружина Труханова

Дружина Труханова також заволоділа будинком, площа якого - 560 метрів. Розташований будинок в елітному котеджному містечку “Королівські сади” в Аркадії. Це за 100 метрів від узбережжя Чорного моря. Проте, у 2016 році Колтунова Тетяна продала цей будинок. 

Дружину Труханова
дім дружини Труханова

У власності Колтунової — дороге рухоме майно. Зокрема, авто Mercedes-Benz ML 350 2014-го року випуску. Його вона придбала у 2014 році. Зараз його вартість — близько 45-50 тисяч доларів.

У 2017 році ексдружина Труханова була зареєстрована як ФОП, з напрямками: перукарські послуги і здачі нерухомості. У соцмережах Тетяна не з’являється і веде непублічний спосіб життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній мер Львова Куйбіда. Він тричів був "мером року" і балотувався у президенти.

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#Одеса #Геннадій Труханов #Мер Одеси