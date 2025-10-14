Ексрегіонал, захисник Пушкіна та фігурант справ про корупцію. Що треба знати про мера Одеси Труханова

Труханов продовжує керувати Одесою, попри критику, судові процеси та публічні скандали.

На сайті Президента України менш ніж за добу петиція із закликом позбавити громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави. Автор звернення просить Володимира Зеленського перевірити інформацію з журналістських розслідувань про нібито наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

У петиції зазначено, що подвійне громадянство суперечить Конституції України, а під час війни така ситуація становить потенційну загрозу національній безпеці. Ініціатори також пов’язують своє звернення з подіями 30 вересня 2025 року, коли внаслідок негоди в Одесі загинули люди, що, за їх словами, поглибило суспільну недовіру до мера.

У відповідь Геннадій Труханов у відеозверненні заявив, що інформація про його російське громадянство є "черговою провокацією". Він наголосив, що не має паспорта РФ, а відповідні перевірки вже неодноразово проводилися — у 2014, 2016 та 2018 роках. Труханов додав, що публікації копій "паспортів" із його даними є фейками та закликав правоохоронні органи провести перевірку та пообіцяв надати докази своєї позиції.

Хто такий Геннадій Труханов

Геннадій Леонідович Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. Випускник Одеського вищого артилерійського командного училища, колишній офіцер, спортсмен і функціонер у сфері тайського боксу. З 2000 року працював у представництві російської компанії "Лукойл" в Україні, пізніше — в апараті Верховної Ради.

Політичну кар’єру розпочав як депутат Одеської міськради від Партії регіонів, згодом став народним депутатом України VII скликання. У 2014 році обраний мером Одеси, переобирався у 2015 та 2020 роках.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Труханов публічно підтримав Україну, чого очікували не всі його опоненти. Разом з тим, одеська громада неодноразово критикувала мера — зокрема за те, що місто не виділяє коштів на підтримку 122-ї бригади тероборони, у якій служать переважно одесити.

Цікаво, що саме там служить Мирослав Откович, який і подав петицію щодо позбавлення Труханова громадянства. В них раніше вже був конфлікт через пам'ятник Пушкіну в центрі Одеси. У відповідь на питання про його доречність, Труханов запитав військового, чому той не в окопі.

Розслідування та кримінальні справи

Ім’я Геннадія Труханова неодноразово фігурувало у гучних корупційних справах. У 2017 році НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем у межах так званої "справи Краяну". Йшлося про купівлю Одеською міськрадою будівлі заводу "Краян" за 185 млн грн — при тому, що незадовго до цього її придбали за 11,5 млн. Після кількох років судів ВАКС у 2021 році скасував виправдувальний вирок і поновив розгляд справи. В 2023 році Труханова навіть відправляли в слідчий ізолятор через цю справу — він не вніс потрібну заставу. Там пробув 1 день — внесли заставу в розмірі 13,42 млн гривень.

Геннадій Труханов/ УНІАН

Окреме розслідування стосується схеми заволодіння шістьма земельними ділянками площею 15,9 га та збитками міського бюджету на 689 млн грн. Слідство НАБУ та САП вважає, що Труханов діяв у змові з місцевими бізнесменами. Крім того, Труханов фігурував у провадженнях щодо втручання у роботу суддів у справі "Будинку Руссова".

Були й дрібніші справи — Київський районний суд Одеси в 2024 році задовольнив позов бізнесмена Аднана Ківана до мера Геннадія Труханова, поданий ще у 2021 році. Суд визнав неправдивими поширені Трухановим твердження, що ганьбили честь і репутацію Ківана, та зобов’язав мера їх спростувати. Крім того, Труханов має сплатити судовий збір і витрати на експертизу. Попри численні звинувачення, Труханов продовжує очолювати Одесу.

Родина Геннадія Труханова

Геннадій Труханов з Тетяною Колтуновою

Геннадій Труханов був одружений або ймовірно співмешкає з Тетяною Колтуновою. Відомо, що він мав офіційний шлюб у 1985–1997 роках, після чого розлучився. У деклараціях мера Тетяна Колтунова не фігурує. Проте статки в неї чималі — чисельна елітна нерухомість в Одесі, авто преміум-класу та частки в телебізнесі.

У Труханова є дві доньки — Катерина (1986 р.н.), яка займається бізнесом, та Аліса (2000 р.н.), яку мер іноді супроводжує на публічних подіях. У мережі також з’являється інформація про сина Андрія 2001 року народження, однак його існування офіційно не підтверджено. У 2020 році Катерина подарувала батькові подарунок 600 тисяч гривень, який він задекларував без уточнення деталей.

Родина Труханова, коли доньки були маленькі

Геннадій Труханов з дочкою Алісою і Тетяною Колтуновою на червоній доріжці Одеського кінофестивалю

Раніше "Телеграф" писав, що якщо Труханова позбавлять українського громадянства — він має скласти повноваження мера Одеси. Для міського голови вже є потенційна заміна.