Ночівлі у посадовця та швидке кар'єрне зростання: що відомо про звільнену міністерку енергетики Гринчук

Гринчук працювала міністеркою енергетики близько 4 місяців

Світлана Гринчук — колишня міністерка енергетики України, яку звільнили на тлі гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". Йдеться про те, що учасники злочинної організації отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Що треба знати:

Гринчук є кандидатом економічних наук

Вона була міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів

Ексчиновниця ночувала у колишнього міністра юстиції Галущенка

Що відомо про Світлану Гринчук

Гринчук народилась у 1985 році у Чернівцях. Вона здобула освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету. У 2013 році Світлана стала кандидатом економічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему "Розвиток іпотеки в сільському господарстві України".

Світлана Гринчук, фото з її фейсбук-сторінки

Гринчук навчалася в Університетському інституті професійної підготовки "Менеджмент і управління підприємством" у Франції. У 2016 році вона очолила департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару Міністерства захисту довкілля України. На цій посаді чиновниця відповідала за виконання Україною Паризької кліматичної угоди та міжнародних зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами про захист озонового шару.

У 2019 році Гринчук призначили радницею прем'єр-міністра України з питань охорони довкілля і зміни клімату на громадських засадах. Через рік вона стала радницею міністра фінансів на громадських засадах.

Гринчук працювала радницею міністра фінансів на громадських засадах, фото з її фейсбук-сторінки

У 2021 році Світлана співзаснувала громадську організацію ESG Association Ukraine та вела підприємницьку діяльність у сфері зв'язків з громадськістю. У 2022 році Гринчук стала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Вона відповідала за європейську інтеграцію міністерства.

Гринчук працювала у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, фото з її фейсбук-сторінки

У вересні 2023 року Гринчук призначили заступницею міністра енергетики України. Також вона очолила офіс реформ при міністерстві. У 2024 році політикиня отримала посаду міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України. У липні 2025 року Гринчук призначили міністеркою енергетики України.

Скандал за участі Світлани Гринчук

Гринчук звільнили з посади міністерки енергетики України. Це сталося на тлі викриття корупції у сфері енергетики, яке провели НАБУ та САП. Йдеться про те, що злочинна група отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на стенограму засідання суду, повідомив, що Гринчук ночувала у квартирі ексміністра юстиції Германа Галущенка. Це відбулося у ніч з 23 на 24 липня, а також 11-13 серпня. Також повідомляється, що колишня міністерка енергетики користувалася квартирою Галущенка 28 липня. Це відбувалося, коли Гринчук працювала міністеркою екології, а Галущенко — міністром енергетики.

Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка. 28 липня ще раз, при цьому хвіртку своїм ключем відмикала. Ще також з 11 на 13 серпня ночувала. Ярослав Железняк

Галущенко та Гринчук, фото з мережі

Зазначимо, що ексчиновниця перебувала у шлюбі з В'ячеславом Гринчуком. Він є підприємцем з функціонування атракціонів і тематичних парків і одним із засновників ГО "Офіс незалежних екологів". Вони виховують спільну доньку. У 2023 році Гринчук не вказувала у декларації чоловіка, тож, судячи зі всього, вони розлучилися.

Також у мережі була згадка, що заради Гринчук ексміністр юстиції розлучився з дружиною, з якою виховував трьох дітей. Однак жодних підтверджень чи доказів на користь цієї інформації немає.

