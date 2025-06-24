Викладає в університеті та має кілька квартир: що відомо про дружину міністра єдності Олексія Чернишова

Дружина політика має кілька квартир і вартісні ювелірні вироби

Міністр національної єдності Олексій Чернишов затримався у закордонному відрядженні на понад тиждень. Це збіглося з активізацією антикорупційного розслідування, фігурантом якого він є. Днями міністр повернувся в Україну та отримав підозру від НАБУ. Також за кордон виїжджала дружина Чернишова та його син.

"Телеграф" зібрав, що відомо про обраницю міністра національної єдності, чим вона займається та чим володіє, відповідно до декларації.

Що відомо про дружину Олексія Чернишова

Політик одружений з жінкою Світланою. Вона навчалась у Харківському гуманітарному інституті Народної української академії. Після закінчення вишу Світлана стала викладачем Національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році вона отримала звання кандидата філологічних наук. Також Світлана є доцентом кафедри іноземних мов двох факультетів – історичного та філологічного.

Дружина Чернишова - Світлана, фото КНУ

Світлана Чернишова, фото з її сторінки у фейсбуці

Вже коли Олексій обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, на його дружину було записано чимало коштовностей та майна. Зокрема:

автівки Skoda Octavia A5 (2010) – за 160 тисяч гривень та Land Rover (2010) – за 980 000 гривень;

Дружина Чернишова декларувала дві автівки

корпоративні права сім'ї на понад 1,7 мільйона гривень;

Дружина Чернишова декларувала корпоративні права

годинник елітного бренду Rolex, кілька прикрас люксових ювелірних брендів Cartier, Tiffany, шуби та сумки.

Дружина Чернишова декларувала дорогу ювелірку

Дружина Чернишова декларувала дорогі годинники

Дружина Чернишова декларувала сумки і шуби

Судячи з декларації міністра за березень 2025 року, Світлана володіє квартирою у Нікополі майже на 46 квадратних метрів за понад 116 тисяч гривень та квартирою на 41 квадратний метр у Києві за 1 мільйон 66 тисяч гривень.

Дружина Чернишова декларувала квартиру у Нікополі

Дружина Чернишова декларувала квартиру у Києві

Також на Світлану записана:

квартира у Києві на 42 квадратних метри за понад 1 мільйон 8 тисяч гривень;

Дружина Чернишова має квартиру за понад 1 мільйон гривень

квартира у Києві на понад 47 квадратних метрів за понад 826 тисяч гривень;

Дружина Чернишова має квартиру за понад 826 тисяч гривень

житловий будинок і земельна ділянка на Київщині, вартість яких не вказується.

Дружина Чернишова має будинок

Дружина Чернишова має земельну ділянку

У 2021 році дружина міністра стала власницею автівки Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 мільйона гривень. У власності Світлани знову можна побачити вартісні ювелірні вироби Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, годинники Rolex, Ulysse Nardin і Erwin Sattler, сумки Hermes Kelly.

Дружина Чернишова має автівку Toyota Land Cruiser 200

Дружина Чернишова декларувала Cartier і Rolex

Дружина Чернишова декларувала Van Cleef & Arpels і Tiffany

Серед доходів Чернишової — зарплата в університеті у розмірі понад 655 тисяч за рік, дохід від підприємницької діяльності — у понад 1,4 мільйони гривень та незначні виплати з вишів. Також вона отримала 1,4 мільйона доларів з ТОВ "Ам Проперті Груп". Вони значаться як ті, що отримані "внаслідок ліквідації іноземної юридичної особи та розподілу її залишкових активів".

Дружина Чернишова задекларувала зарплату з вишу

Дружина Чернишова задекларувала дохід з підприємництва

Дружина Чернишова задекларувала кошти з ТОВ

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину нардепа Куницького, який втік з України. Раніше вона працювала у Верховній Раді.