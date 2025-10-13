Голосувала за "диктаторські закони" та була соратницею Януковича: чому "регіоналка" Герман пішла з політики

Востаннє на публіці Герман бачили у 2025 році

Ганна Герман — проросійська політикиня, яка тривалий час була народною депутаткою від "Партії регіонів" і соратницею Віктора Януковича. Після втечі четвертого президента з країни Герман вже рідко з'являлась в інформаційному просторі.

Що треба знати:

Протягом кар'єри Герман мала проросійські погляди

Її звинувачували у співпраці з КДБ

У 2014 році політикиня видала книгу "Дівчинка і косміти"

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому Герман пішла з політики, чим займалась після цього та коли її бачили востаннє.

Професійний шлях Ганни Герман

Герман починала працювати як кореспондентка газети "Ленінська молодь" і невдовзі очолила один із відділів. Після цього вона була кореспонденткою Української незалежної інформаційно-видавничої спілки В'ячеслава Чорновола, газети "Ратуша" та "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода".

Ганна Герман у молодості, фото з мережі

У 2004 році Герман стала прессекретаркою Віктора Януковича, коли він обіймав посаду прем’єр-міністра. Це стало для неї можливістю потрапити у велику політику. У 2005-2006 роках вона працювала радницею Януковича, який тоді був головою "Партії регіонів".

У 2006 році Герман вперше стала народною депутаткою Верховної Ради. Відтоді і почалась її політична кар'єра. Водночас Ганну обрали першою заступницею голови Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації. Певний час вона входила до Комітету ВРУ із закордонних справ.

Герман була народною депутаткою від "Партії регіонів", фото з мережі

У 2007-2010 роках Герман була заступницею голови фракції "Партії регіонів" і очолювала Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформації. У 2010-2011 роках вона була заступницею глави Адміністрації президента України. Тоді главою держави був Віктор Янукович.

Після цього Ганна працювала радницею Януковича та керівницею Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань його адміністрації. У 2012 році вона знову стала нардепкою. Герман підтримувала скандальні "диктаторські закони", які обмежували права громадян.

Герман працювала в Адміністрації президента Януковича, фото Вадима Чуприни

Цікаво, що журналіст Аскольд Крушельницький звинувачував Герман у співпраці з КДБ. Він зазначив, що політикиня з 1979 року працювала у радянських спецслужбах під псевдонімом "Тереза". У мережі з'явилась копія документа, який засвідчував, що Ганна Стеців (дівоче прізвище Герман) погодилась на співпрацю з КДБ.

Записка Герман щодо співпраці з КДБ, фото з мережі

У 2014 році після втечі Януковича з країни Герман повідомила, що припиняє політичну діяльність. Проросійській нардепці не знайшлося місця у новій владі, якою стали представники Майдану. Так вона зосередилась на написанні книжок.

Герман пішла з політики у 2014 році, фото з мережі

У 2014 році Герман презентувала власну книгу "Дівчинка і косміти" видавництва L'Esprit des Aigles, яка вийшла французькою мовою. Через рік вона видала цю книгу українською. У 2016 році Герман внесли до рейтингу найсильніших ораторів за часи незалежності України телеканалу ICTV.

Де востаннє бачили Ганну Герман

З 2014 року Герман рідко з'являлась на публіці. Однак у 2022 році вона прийшла на похорон першого президента України Леоніда Кравчука. Це стало несподіванкою для багатьох українців.

Герман на похороні Кравчука, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

У 2023 році Герман помітили в іспанському місті Бенідорм. Відповідне фото поширив блогер Сергій Стерненко.

Герман в Іспанії у 2023 році, фото Сергія Стерненка

У лютому 2025 року Герман помітили на Молитовному сніданку у Вашингтоні. Вона була у чорному костюмі з дизайнерською брошкою. Судячи з фото, політикиня намагається підтримувати молодість, користуючись послугами косметологів. Під час заходу Герман спілкувалась з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Герман і Тимошенко, фото "Район.in.ua"

Герман у США, фото "Район.in.ua"

