Ночевки у чиновника и быстрый карьерный рост: что известно об уволенном министре энергетики Гринчук

Виктория Козар
Бывший министр энергетики Украины Светлана Гринчук
Бывший министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Гринчук работала министром энергетики около 4 месяцев

Светлана Гринчук — бывший министр энергетики Украины, которую уволили на фоне громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". Речь идет о том, что участники преступной организации получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Что нужно знать:

  • Гринчук является кандидатом экономических наук
  • Она была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов
  • Экс-чиновница ночевала у бывшего министра юстиции Галущенко

Что известно о Светлане Гринчук

Гринчук родилась в 1985 году в Черновцах. Она получила образование в Черновицком торгово-экономическом институте Государственного торгово-экономического университета. В 2013 году Светлана стала кандидатом экономических наук, защитив кандидатскую диссертацию по теме "Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины".

Светлана Гринчук, что известно
Светлана Гринчук, фото с ее фейсбук-страницы

Гринчук училась в Университетском институте профессиональной подготовки "Менеджмент и управление предприятием" во Франции. В 2016 году она возглавила департамент по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя Министерства защиты окружающей среды Украины. На этой должности чиновница отвечала за выполнение Украиной Парижского климатического соглашения и международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам о защите озонового слоя.

В 2019 году Гринчук назначили советницей премьер-министра Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата на общественных началах. Через год она стала советницей министра финансов на общественных началах.

Светлана Гринчук деятельность
Гринчук работала советницей министра финансов на общественных началах, фото с ее фейсбук-страницы

В 2021 году Светлана основала общественную организацию ESG Association Ukraine и вела предпринимательскую деятельность в сфере связей с общественностью. В 2022 году Гринчук стала замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Она отвечала за европейскую интеграцию министерства.

Светлана Гринчук, где работала
Гринчук работала в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, фото с ее фейсбук-страницы

В сентябре 2023 года Гринчук назначили заместителем министра энергетики Украины. Также она возглавила офис реформ при министерстве. В 2024 году политик получила должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В июле 2025 года Гринчук назначили министром энергетики Украины.

Скандал с участием Светланы Гринчук

Гринчук уволили с должности министра энергетики Украины. Это произошло на фоне разоблачения коррупции в сфере энергетики, проведенном НАБУ и САП. Речь идет о том, что преступная группа получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Народный депутат Ярослав Железняк, ссылаясь на стенограмму заседания суда, сообщил, что Гринчук ночевала в квартире экс-министра юстиции Германа Галущенко. Это произошло в ночь с 23 на 24 июля, а также 11-13 августа. Также сообщается, что бывший министр энергетики пользовалась квартирой Галущенко 28 июля. Это происходило, когда Гринчук работала министром экологии, а Галущенко — министром энергетики.

Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом открывала. Еще с 11 на 13 августа ночевала.

Ярослав Железняк

Галущенко и Гринчук скандал
Галущенко и Гринчук, фото из сети

Отметим, что экс-чиновница находилась в браке с Вячеславом Гринчуком. Он является предпринимателем по функционированию аттракционов и тематических парков и одним из основателей ОО "Офис независимых экологов". Они воспитывают общую дочь. В 2023 году Гринчук не указывала в декларации мужа, поэтому, судя по всему, они развелись.

Также в сети было упоминание, что ради Гринчук экс-министр юстиции расстался с женой, с которой воспитывал троих детей. Однако никаких доказательств или подтверждений в пользу этой информации нет.

