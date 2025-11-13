Валька-стакан з Шепетівки і її покровителі: що відомо про коханців Матвієнко, які допомогли їй зробити кар’єру (фото)

Російська чиновниця мала покровителів, які допомогли їй просуватися по службі

Валентина Матвієнко — російська чиновниця, колишня губернаторка Санкт-Петербурга, а зараз Спікерка Ради Федерації. Вона має прізвисько "Валька-стакан" та сумнівну репутацію, а ще ця жінка була однією з тих, хто підтримав напад Путіна на Україну. Матвієнко зробила блискучу політичну кар’єру і, як виявилося, не без допомоги впливових покровителів.

"Телеграф" розповість, що відомо про коханців Валентини Матвієнко, які стали її покровителями у просуванні кар’єрою.

Валентина Матвієнко. Фото: Getty Images

Матвієнко і її романи — що відомо

Валентина Матвієнко народилася у провінційному місті Шепетівка у Хмельницькій області. У 1967 році вона приїхала до Ленінграда, вступила до інституту і розпочала свою вражаючу кар’єру не за виробничою, а за комсомольською лінією. Про це розповідається у розслідуванні "Проект".

Ключову роль на старті кар’єри Матвієнко відіграв Віктор Лобко. На той час він був одним із секретарів ленінградського комсомолу. Роман із ним дав потужний поштовх молодій та недосвідченій Валентині — за кілька років молода функціонерка перетворилася на першого секретаря Петроградського райкому комсомолу.

Валентина Матвієнко та Віктор Лобко

Вже на цій посаді видна, яскрава і працездатна Матвієнко привернула увагу значно впливовішого чиновника — Григорія Романова. Його тоді називали "господарем" Ленінграда, а був він першим секретарем обкому.

Сама Матвієнко називала Романова своїм "учителем", завдяки йому її кар’єра стрімко пішла вгору. Вже у 32 роки провінціалка із Шепетівки очолила ленінградський комсомол, а у 37 років стала заступником голови ленінградського міськвиконкому. Для жінки на той час це було неабияким досягненням.

Григорій Романов – ще один покровитель Матвієнко

Треба сказати, що досягнувши стрімких успіхів у політичній діяльності і ставши губернаторкою Ленінграда Валентина Матвієнко не забувала про своїх покровителів — вона їм віддячила. Лобко отримав посаду її заступника, а Романову, котрий помер, вона встановила пам’ятну дошку.

Новий вектор кар’єра Матвієнко отримала завдяки впливовому політику і вихідцю з розвідки Євгену Примакову. Він помітив її наприкінці 80-х серед народних депутатів СРСР. Завдяки відносинам із Примаковим Валентина стала послом Росії на Мальті та в Греції. А вже у 1998 році, ставши прем’єр-міністром, Примаков запросив її до свого уряду на посаду віце-прем’єра.

Євген Примаков, Валентина Матвієнко та ексміністр закордонних справ Ігор Іванов

Дивовижно, що навіть після відставки свого покровителя Матвієнко залишилася на високих рахунках у російському уряді і продовжила просуватися кар’єрою. Тепер вона очолює Раду Федерацій.

Валентина Матвієнко зробила блискучу політичну кар’єру. Фото: Getty Images

Матвієнко і її чоловік

Примітно, що весь цей час "гріхів молодості" та бурхливих романів із покровителями Валентина Матвієнко була одружена. У студентстві вона стала дружиною Володимира Матвієнка і залишалася у цьому статусі аж до смерті чоловіка у 2018 році. На тлі кар’єрних успіхів чиновниці у її житті розгорталася особиста драма.

Володимир Матвієнко — законний чоловік Вальки-склянка

Її чоловік Володимир із 80-х років хворів — він втратив рухливість і був прикутий до інвалідного крісла. У 1999 року Валентина потрапила в автокатастрофу з трьома загиблими, її чоловікові хибно повідомили, що вона померла. Це ще більше підірвало здоров’я чоловіка — у нього стався інсульт, який додав частковий параліч до його проблем зі здоров’ям. Володимир Матвієнко помер у 2018 році від раку.

Валентина Матвієнко поховала чоловіка у 2018 році. Фото: Getty Images

