Мадяр вместо Орбана: три главных вызова для Украины после выборов в Венгрии

Поражение Орбана — хорошая новость для Киева, но всех проблем она не снимает

Выборы в парламент Венгрии стали разгромными для действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес". Оппозиционная "Тиса" Петера Мадяра будет иметь конституционное большинство. Что это значит для Украины "Телеграфу" объяснила Жужанна Вег — эксперт Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

Что нужно знать:

Тема венгров на Закарпатье имеет шансы перейти из плоскости политического шантажа в конструктивное русло

Проблема нефтепровода "Дружба" останется, но Мадяр планирует постепенный отказ от российских ресурсов

Новая власть поддерживает членство Украины в ЕС, но из-за стандартных процедур

По оценке эксперта, хотя победа Петера Мадяра может открыть новую страницу в отношениях между Будапештом и Киевом, некоторые проблемы с предыдущего этапа останутся. В двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной есть вопросы, которые правительство Мадяра тоже захочет решать. В частности, никуда не исчезнет вопрос венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

Вопрос венгров на Закарпатье

Этот вопрос, безусловно, будет оставаться в повестке дня, даже если "Тиса" сформирует правительство. Но, судя по риторике потенциального министра иностранных дел от партии, Аниты Орбан, можно ожидать более конструктивного подхода, а не использования этой темы в качестве политического инструмента, — прогнозирует Жужанна Вег

Нефтепровод "Дружба"

Кроме того, по ее оценке останутся актуальными и проблемы вокруг нефтепровода "Дружба". Венгрия продолжает зависеть от поставок нефти и газа из России.

Однако в программе "Тисы" говорится о стремлении к диверсификации, в том числе и в направлении ухода от РФ. Срок, который определила партия, остается достаточно отдаленным – 2035 год. Однако видно, что существует большее политической воли двигаться в этом направлении. Опять же кандидатура потенциального министерства иностранных дел свидетельствует о наличии более глубокого понимания цены зависимости от России, — говорит эксперт

Она добавила, что дипломат и эксперт по энергетике Анита Орбан, которая может стать главой МИД Венгрии (не является родственницей премьер-министра), хорошо понимает этот вопрос. Кроме того, Анита Орбан работала над диверсификацией энергетики Венгрии еще в начале 2010-х годов и довольно эффективно.

Петер Мадяр

Вступление Украины в Евросоюз

Петер Мадяр выступает против ускоренного (fast-track) вступления Украины в Европейский Союз, но не отрицает саму идею членства в принципе. Его аргумент состоит в том, что это должен быть процесс, основанный на заслугах. То есть, он рассматривает это как стандартную процедуру, а не как геополитическое решение. Это может стать потенциальным источником напряженности между двумя странами, – отметила Жужанна Вег

В то же время, по словам эксперта, открытие первого переговорного кластера "Основы" (первый и важнейший тематический блок в переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС) могло бы дать венгерскому правительству возможность конструктивно работать над беспокоящими его вопросами, в частности, по правам нацменьшинств. Это также может стать путем конструктивного взаимодействия в новых политических реалиях.

