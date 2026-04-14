Його завжди помітно. З'ясувався неприємний факт про характер майбутнього прем'єра Угорщини Мадяра

Його згадують за численними суперечками

Переможець парламентських виборів в Угорщині від опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр є доволі конфліктною людиною. Принаймні, так було раніше.

"Телеграфу" розповів журналіст проєкту Follow the Money Джессі Пінстер:

"В брюссельські часи, коли ти заходив у кімнату, то одразу розумів, де Мадяр — бо там обовʼязково точилася якась суперечка. Він не завжди є найдружелюбнішим у спілкуванні. Принаймні так кажуть ті, хто знав його раніше. З іншого боку — а багато політиків узагалі приємні? Тож побачимо", — зазначив Пінстер.

Що Мадяр вже встиг сказати про Україну та Росію

Майбутній прем'єр Угорщини вже зробив низку заяв. Зокрема він сказав, що Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до ЄС. Мадяр не підтримує прискорений вступ.

Петер Мадяр

Він також зазначив, що рішення щодо вето кредиту в 90 млрд для Києва навряд чи буде переглядатись. При цьому Мадяр заявив про готовність до переговорів з главою Росії Володимиром Путіним та до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

