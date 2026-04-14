Он всегда заметен. Выяснился неприятный факт о характере будущего премьера Венгрии Мадяра

Его вспоминают по многочисленным спорам

Победитель парламентских выборов в Венгрии от оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр достаточно конфликтный человек. По крайней мере, так было раньше.

Об этом "Телеграфу" рассказал журналист проекта Follow the Money Джесси Пинстер: Просто не будет: что в Брюсселе говорят о Мадяре и его отношении к Украине

"В брюссельские времена, когда ты заходил в комнату, то сразу понимал, где Мадяр — потому что там обязательно шел какой-то спор. Он не всегда является самым дружелюбным в общении. По крайней мере так говорят те, кто знал его раньше. С другой стороны — а многие политики вообще приятные? Так что посмотрим", — отметил Пинстер.

Что Мадяр уже успел сказать об Украине и России

Будущий премьер Венгрии уже сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС. Мадяр не поддерживает ускоренное вступление.

Он также отметил, что решение по вето кредита в 90 млрд для Киева вряд ли будет пересматриваться. При этом Мадяр заявил о готовности к переговорам с главой России Владимиром Путиным и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

