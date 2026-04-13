"Програли" Європу українцям: у росіян істерика через поразку Орбана

Вони панікують, що тепер ніхто в Європі не ставитиме Україні палиці у колеса

Віктор Орбан, чинний прем'єр Угорщини, програв вибори своєму опоненту з опозиційної партії "Тиса" Петеру Мадяру. Росіяни дуже болісно сприйняли втрату свого останнього прибічника у Європі, їх охопила справжня істерія.

Кілька їхніх розпачливих коментарів показав активіст та блогер Сергій Стерненко. Росіяни звинувачують у провалі Орбана свого главу Володимира Путіна. Вони не стримуються виразах. Ось деякі з їхніх думок:

Путін — п**ар! Лаврів — п**ар! СЗР, ФСБ, ГРУ — це взагалі купка пі***асів, закінчені контори. Вони пр***бали нашого останнього союзника в Європі

Кі**ений Путін та його діди! Вони пр***али Угорщину і разом із нею всю Європу. Ми пр***али Європу **хлам!

Э й більш стримані, але не менш розпачливі коментарі. Український проросійський політик та колаборант Олег Царьов, що втік у Росію, страждає, що тепер буде з АЕС в Угорщині, яку погодився фінансувати Путін.

Пропагандист Кирило Поздняков пише, що Росія втрачає ключового (а точніше, єдиного) партнера всередині Євросоюзу. Це означає, додає він, що "влада буде проукраїнською, посилить підтримку Києва". Є й інші сумні висловлювання — бояться, що кредит ЄС для України розблокують, і на Росію летітиме більше дронів.

Росіяни у коментарях до новин про програш Орбана також висловлюють невдоволення. Дехто побоюється, що Україна тепер буде отримувати більше фінансування (яке не буде блокувати Угорщина) а на Росію через це чекає мобілізація. Ось що пишуть росіяни:

Асад пообіцяв віддати зайву тумбочку, а Янукович місце на своєму ліжечку

Знову ніж у спину великому політику

Щось із друзями відбувається дивне, то викрадуть когось, то вибори пр**бут, то ніж у спину

Нам **зда. Орбан усі бабки для України блокував. Тепер все йтиме в повному обсязі, а значить восени готуйте кирзачі (військові чоботи, — ред.)

Тим часом українці, як розповідав "Телеграф", святкують поразку Орбана на виборах смішними мемами. Хоча насправді, український політолог Євген Магда пояснив "Телеграфу", що Україна має знизити свої очікування щодо Угорщини після виборів.