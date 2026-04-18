Макрон "злив" інтимне фото Меланії Трамп? На ньому є скандальний злочинець

Архівний знімок з Епштейном поширився мережею

У соціальних мережах користувачі тиражують повідомлення про те, що президент Франції Еммануель Макрон нібито опублікував компроментуюче фото першої леді США Меланії Трамп у компанії скандально відомого злочинця Джеффрі Епштейна.

Хвиля публікацій стверджує, що Макрон "злив" знімок в якості політичного глузування або доказ прихованих зв’язків подружжя Трампів із засудженим за сексуальні злочини бізнесменом.

На фото — Епштейн з Меланією Трамп

Чи був "злив" від Макрона?

Попри гучні заголовки, немає жодних доказів того, що Еммануель Макрон коли-небудь публікував чи розповсюджував подібне зображення. Пошук в офіційних профілях президента Франції в X (Twitter) та Instagram не виявив жодних слідів цієї публікації.

За даними FactCrescendo, першоджерелом твердження про причетність Макрона став єгипетський журналіст, який опублікував пост на початку квітня. Спочатку зображення поширювалося як пародія або сатиричний колаж, проте пізніше воно втратило контекст і було переопубліковано як "реальний компромат", що ввело в оману мільйони користувачів.

Відредаговане фото – справжнє фото

Заява Меланії Трамп

Інтерес до теми спалахнув із новою силою після того, як 9 квітня 2026 року перша леді виступила з офіційною заявою. Як повідомляє Reuters, вона категорично спростувала будь-які зв’язки з Епштейном, заявивши, що "ніколи не перебувала у стосунках" з ним, і назвала всі звинувачення хибними.

До речі, раніше в мережі розповсюджувалося фото, де Меланію Трамп показують серед дівчат, пов’язаних з Епштейном. Користувачі припускали, що це може стосуватися нещодавно розсекречених матеріалів у справі сексуального злочинця.