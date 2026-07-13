Ціна партнерства: чому Ізраїль не наважився проігнорувати Азербайджан

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Ізраїль та Азербайджан упродовж багатьох років вибудовували відносини, засновані на тісному стратегічному співробітництві. Тому спроба ізраїльської влади запустити процедуру визнання "геноциду" вірмен викликала в Баку особливо гостру реакцію. Резолюція була спрямована передусім проти Туреччини та президента Реджепа Таїпа Ердогана, однак її автори недооцінили, що Анкара є найближчим союзником Азербайджану. Намагаючись чинити тиск на Туреччину, Ізраїль водночас поставив під загрозу відносини з Баку.

Про це пише на Censor.net політичний оглядач Світлана Кушнір.

Рішення Ізраїлю розпочати процес визнання "геноциду" вірмен є політичним кроком, спрямованим проти Туреччини. Таким чином Ізраїль мав намір чинити тиск на президента Ердогана у відповідь на його жорстку антиизраїльську риторику та звинувачення у "геноциді" у зв'язку з війною в Газі.

Однак ця ініціатива безпосередньо суперечила інтересам Азербайджану — найближчого союзника Туреччини та стратегічного партнера Ізраїлю. 29 червня Міністерство закордонних справ Азербайджану жорстко засудило ізраїльську ініціативу та назвало політизацію подій 1915 року неприпустимою: "Подібні кроки слугують не примиренню, а подальшому поглибленню суперечностей і перешкоджають зусиллям щодо досягнення сталого миру в регіоні. Ми закликаємо уряд Ізраїлю переглянути ухвалене рішення".

Окрім офіційного Баку, проти резолюції відкрито виступили представники єврейської громади Азербайджану, а також низка політиків і експертів в Ізраїлі. 30 червня головний рабин сефардської громади Баку Замір Ісаєв звернувся до депутатів ізраїльських партій ШАС і "Ягадут га-Тора". Він закликав їх враховувати можливі наслідки визнання "геноциду" вірмен для відносин з Азербайджаном та єврейської громади країни: "Азербайджан — один із найближчих і найвідданіших друзів Ізраїлю та є прикладом мусульманської країни, яка протягом багатьох років обирає шлях дружби й поваги до єврейського народу". До нього приєдналися багато інших лідерів єврейських громад і громадські діячі.

У результаті, за неофіційною інформацією, Ізраїль призупинив процес визнання "геноциду" вірмен, взявши до уваги жорстку позицію Баку та можливі наслідки для двосторонніх відносин.

Призупинення процесу стало нагадуванням про те, що стратегічне партнерство передбачає взаємне врахування інтересів. Азербайджан продемонстрував, що характер його відносин з Ізраїлем дає йому підстави очікувати політичної обережності у питаннях, які безпосередньо зачіпають його союз із Туреччиною. Для ізраїльського керівництва ризик зіпсувати відносини з Баку виявився вагомішим за символічний крок, задуманий як політичний сигнал Анкарі.