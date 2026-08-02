Касирам "АТБ" доплачують за черги? Що кажуть працівники

Українці обговорюють, чи платять у популярному магазині за черги

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Черги на касах у супермаркетах "АТБ" часто викликають роздратування у покупців, але чи можуть вони бути вигідними для самих працівників.

Саме таке думка з'явилася в соцмережі Threads від українки під ніком "mariahnativ7130". Однак вона викликала хвилю заперечень серед користувачів. Серед них є працівники компанії.

У коментарях багато людей емоційно спростували таке твердження. Зокрема, вони писали: "Що ви мелете", "Навіть звучить смішно", "Брехня! Працюю в АТБ, такого немає!".

Доплати за черги в "АТБ" викликали бурхливе обговорення в мережі. Фото: Threads

Жодних підтверджень інформації про нібито доплати за черги в мережі не навели, а більшість коментаторів назвали їх вигадкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про правила, яких мають дотримуватися працівники мережі "АТБ" під час роботи. Зокрема, співробітникам заборонено проводити покупки через власну касу або обслуговувати своїх родичів. Це стосується не лише ситуацій, коли потрібно пройти без черги, а й будь-яких операцій із товаром під час зміни.

Таке правило діє для всіх співробітників без винятків, незалежно від посади чи обставин.