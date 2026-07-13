Цена партнерства: почему Израиль не решился проигнорировать Азербайджан

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Израиль и Азербайджан на протяжении многих лет выстраивали отношения, основанные на тесном стратегическом сотрудничестве. Поэтому попытка израильских властей запустить процедуру признания "геноцида" армян вызвала в Баку особенно острую реакцию. Резолюция была направлена, прежде всего, против Турции и президента Реджепа Таипа Эрдогана, однако ее авторы недооценили, что Анкара является ближайшим союзником Азербайджана. Пытаясь оказать давление на Турцию, Израиль в то же время поставил под угрозу отношения с Баку.

Об этом пишет на Censor.net политический обозреватель Светлана Кушнир.

Решение Израиля начать процесс признания "геноцида" армян — это политический шаг, направленный против Турции. Таким образом Израиль намеревался оказать давление на президента Эрдогана в ответ на его жёсткую антиизраильскую риторику и обвинения в "геноциде" связи с войной в Газе.

Однако эта инициатива напрямую противоречила интересам Азербайджана, ближайшего союзника Турции и стратегического партнёра Израиля. 29 июня азербайджанский МИД жестко осудил израильскую инициативу и назвал политизацию событий 1915 г. недопустимой: "Подобные шаги служат не примирению, а дальнейшему углублению противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира в регионе. Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение".

Помимо официального Баку, против резолюции открыто выступили представители еврейской общины Азербайджана, а также ряд политиков и экспертов в Израиле. 30 июня главный раввин сефардской общины Баку Замир Исаев обратился к депутатам израильских партий ШАС и "Яхадут ха-Тора". Он призвал их учитывать возможные последствия признания "геноцида" армян для отношений с Азербайджаном и еврейской общины страны: "Азербайджан — один из самых близких и верных друзей Израиля и служит примером мусульманской страны, которая на протяжении многих лет выбирает путь дружбы и уважения к еврейскому народу". К нему присоединились многие лидеры еврейских общин и общественные деятели.

В результате, по неофициальной информации, Израиль приостановил процесс признания "геноцида" армян, приняв во внимание жёсткую позицию Баку и возможные последствия для двусторонних отношений.

Это не первый случай, когда позиция Баку влияет на внешнеполитические решения его партнёров. В 2009 году жёсткая реакция Азербайджана стала одним из факторов, сорвавших ратификацию Цюрихских протоколов о нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Широко известно также, что Турция не открывает границы с Арменией, поскольку по согласованию с Баку ожидает заключения полноценного мирного договора.

Приостановка процесса стала напоминанием о том, что стратегическое партнерство предполагает взаимный учет интересов. Азербайджан продемонстрировал, что характер его отношений с Израилем дает ему основания ожидать политической осторожности в вопросах, непосредственно затрагивающих его союз с Турцией. Для израильского руководства риск испортить отношения с Баку оказался весомее символического шага, задуманного как политический сигнал Анкаре.