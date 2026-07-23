Новий удар по нафті: у Зеленського розповіли про важливі санкції ЄС проти Москви
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Патріарх Кирило уникнув санкцій
У четвер, 23 липня, країни Євросоюзу погодили 21 пакет санкцій проти Росії. ЄС вкотре довів, що здатний доходити компромісів і тиснути далі, хоча окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв.
Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, не обійшлося без суперечок. З остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова.
Що увійшло до 21-го пакету:
- Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше.
- Тіньовий флот: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура — заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю.
- Фінансовий сектор. Дуже масштабна історія — розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС.
- ВПК та торгівля. Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів.
- Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.
Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті- це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї.
Дякуємо партнерам за роботу та системну підтримку. Ми вже працюємо над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями — зокрема щодо причетних до депортації українських дітей та організаторів псевдовиборів на окупованих територіях.
Раніше конфлікт на історичній основі між Польщею та Україною вийшов на новий рівень. У Європарламенті підтримали доповідь, в якій президента України Володимира Зеленського розкритикували за "невиправдану ескалацію" через присвоєння одному з елітних підрозділів ЗСУ імені героїв Української повстанської армії.