Новий удар по нафті: у Зеленського розповіли про важливі санкції ЄС проти Москви

Патріарх Кирило уникнув санкцій

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У четвер, 23 липня, країни Євросоюзу погодили 21 пакет санкцій проти Росії. ЄС вкотре довів, що здатний доходити компромісів і тиснути далі, хоча окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, не обійшлося без суперечок. З остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова.

Що увійшло до 21-го пакету:

Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше.

На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше. Тіньовий флот: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура — заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю.

Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура — заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю. Фінансовий сектор. Дуже масштабна історія — розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС.

Дуже масштабна історія — розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС. ВПК та торгівля. Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів.

Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів. Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті- це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї. Дякуємо партнерам за роботу та системну підтримку. Ми вже працюємо над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями — зокрема щодо причетних до депортації українських дітей та організаторів псевдовиборів на окупованих територіях. Владислав Власюк

Владислав Власюк/Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

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