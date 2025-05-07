Ще до КВК, політики і навіть школи: як у дитинстві виглядав голова парламенту Стефанчук

Спікер Верховної Ради народився у сім’ї медиків

Політика зайняла в біографії нинішнього спікера ВРУ Руслана Стефанчука не відразу провідну роль — багато років він активно займався науковою діяльністю, викладав у вузах, а також брав участь у гумористичних іграх КВК. Однак далеко не всі знають, як чоловік виглядав у дитинстві.

Руслан Олексійович Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі в сім’ї студентів-медиків. Незабаром після його народження батьки вирішили переїхати до Хмельницького. Там майбутній політик провів свої дитячі та юнацькі роки.

Як Руслан Стефанчук виглядав у дитинстві: фото

Руслан Стефанчук у дитинстві (справа). Фото: depo.ua

1992 року Стефанчук закінчив навчання у хмельницькій школі №18, де отримав атестат з відзнакою. Після школи він здобув дві вищі освіти: 1997 року закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова) за спеціальністю "Правознавство", а 1999 року — Технологічний університет Поділля (нині Хмельницький національний університет), де вивчав "Менеджмент виробничої сфери".

У період навчання в університеті Руслан Олексійович брав активну участь у громадському та культурному житті: входив до складу команди КВК "Три товстуни". Будучи у цій команді, Стефанчук познайомився з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським, тодішнім капітаном команди "Квартал 95".

Олена і Володимир Зеленський, а також Руслан Стефанчук у молодості

2003 року Стефанчуку було надано звання доцента, а вже 2005 року він став проректором з наукової роботи у Хмельницькому університеті управління та права. З 2011 року обіймав посаду завідувача відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, а у 2013 році — очолив кафедру цивільноправових дисциплін.

Фото: unian

З 2014 до 2016 року Стефанчук був проректором у Національній академії прокуратури України, пізніше — проректором з наукової роботи Вищої школи адвокатури при Національній асоціації адвокатів України. Є автором понад 500 наукових та навчально-методичних праць.

Велика політика Стефанчука

У 2018 році Руслан Стефанчук приєднався до команди тодішнього кандидата у президенти Зеленського. Спочатку він займався підбором фахівців, чиє завдання полягало в тому, щоб ввести екскерівника "Кварталу 95" в основи політики. У 2019 році він став радником президента та його офіційним представником у ВР, а невдовзі після цього обійняв посаду першого заступника голови парламенту. З 2021 року Стефанчук очолює Верховну Раду України, замінивши свого попередника Дмитра Разумкова.

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