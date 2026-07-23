Новый удар по нефти: у Зеленского рассказали о важных санкциях ЕС проти Москвы

Патриарх Кирилл избежал санкций

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В четверг, 23 июля, страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. ЕС в очередной раз доказал, что способен доходить компромиссов и давить дальше, хотя отдельные партнеры снова пытались политизировать свои доходы от логистики российских энергоносителей.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, не обошлось без споров. Из окончательного проекта изъяли патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова.

Что вошло в 21-й пакет:

Заморозка ценового потолка на нефть ($44,1/баррель). На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы поднять лимит, но ЕС заморозил просмотр на год, чтобы не дать Кремлю зарабатывать больше.

На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы поднять лимит, но ЕС заморозил просмотр на год, чтобы не дать Кремлю зарабатывать больше. Теневой флот: в список добавляют еще 50 судов. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура – ​​заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, обслуживающие или перерабатывающие российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, принятых в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ из "Ямала" в Китай.

в список добавляют еще 50 судов. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура – ​​заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, обслуживающие или перерабатывающие российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, принятых в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ из "Ямала" в Китай. Финансовый сектор. Очень масштабная история – расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги по обходу санкций за пределами ЕС.

Очень масштабная история – расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги по обходу санкций за пределами ЕС. ВПК и торговля. Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов.

Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов. Персональные ограничения и комбатанты. Под санкции попали около 250 физических и юридических лиц. Также впервые вводится запрет на въезд в ЕС для российских военных, непосредственно участвовавших в войне против Украины.

Хочу подчеркнуть, значительная часть предложений в этом пакете – это прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства о схемах обхода санкций через третьи страны и новые компоненты в российском оружии. Спасибо партнерам за работу и системную поддержку. Мы уже работаем над 22-м пакетом и отдельными фокусными решениями — в частности, касающимися депортации украинских детей и организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях. Владислав Власюк

Владислав Власюк/Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

Ранее конфликт на исторической основе между Польшей и Украиной вышел на новый уровень. В Европарламенте поддержали доклад, в котором президента Украины Владимира Зеленского подвергли критике за "неоправданную эскалацию" из-за присвоения одному из элитных подразделений ВСУ имени героев Украинской повстанческой армии.