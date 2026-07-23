Новый удар по нефти: у Зеленского рассказали о важных санкциях ЕС проти Москвы
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Патриарх Кирилл избежал санкций
В четверг, 23 июля, страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. ЕС в очередной раз доказал, что способен доходить компромиссов и давить дальше, хотя отдельные партнеры снова пытались политизировать свои доходы от логистики российских энергоносителей.
Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, не обошлось без споров. Из окончательного проекта изъяли патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова.
Что вошло в 21-й пакет:
- Заморозка ценового потолка на нефть ($44,1/баррель). На фоне скачка мировых цен автоматическая формула могла бы поднять лимит, но ЕС заморозил просмотр на год, чтобы не дать Кремлю зарабатывать больше.
- Теневой флот: в список добавляют еще 50 судов. Впервые под санкции попадает сопутствующая инфраструктура – заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, обслуживающие или перерабатывающие российскую нефть. Также вводятся отдельные положения по СПГ и перепродаже судов, принятых в компромиссном формате: исключение для транспортировки определенных объемов СПГ из "Ямала" в Китай.
- Финансовый сектор. Очень масштабная история – расширены запреты на транзакции еще с 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Впервые появилась возможность полностью блокировать криптоуслуги по обходу санкций за пределами ЕС.
- ВПК и торговля. Удар по производству дронов и военной техники: запрещен экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов.
- Персональные ограничения и комбатанты. Под санкции попали около 250 физических и юридических лиц. Также впервые вводится запрет на въезд в ЕС для российских военных, непосредственно участвовавших в войне против Украины.
Хочу подчеркнуть, значительная часть предложений в этом пакете – это прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства о схемах обхода санкций через третьи страны и новые компоненты в российском оружии.
Спасибо партнерам за работу и системную поддержку. Мы уже работаем над 22-м пакетом и отдельными фокусными решениями — в частности, касающимися депортации украинских детей и организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях.
Ранее конфликт на исторической основе между Польшей и Украиной вышел на новый уровень. В Европарламенте поддержали доклад, в котором президента Украины Владимира Зеленского подвергли критике за "неоправданную эскалацию" из-за присвоения одному из элитных подразделений ВСУ имени героев Украинской повстанческой армии.