Навіть не в Білому Домі? Зеленський може зустрітися із Трампом уже наступного тижня

Востаннє президенти зустрічалися на початку липня

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Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Джерела у дипломатичних колах повідомляють, що український президент планує відвідати похорони сенатора Ліндсі Грема 28 липня.

Як пише американський кореспондент DW Міша Комадовський, триває підготовка зустрічі з Трампом, наразі узгоджується формат. Це може бути приватна бесіда, зустріч на полях поховання або ж офіційний візит до Білого дому.

Зауважимо, Зеленський та Трамп вже бачились цього місяця. Остання на цей момент зустріч пройшла 8 липня 2026 року на полях саміту НАТО в Туреччині, де обговорювалося оборонне співробітництво. Саме тоді було озвучене рішення щодо ліцензії на виробництво ракет до ЗРК Patriot.

До цього Зеленський та Трамп зустрічались ще кілька разів — перший раз ще за попередньої каденції американського президента на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2019 року у Нью-Йорку. Вдруге — під час першої офіційної зустрічі після повторного обрання 28 лютого 2025 року в Овальному кабінеті. Запам'яталась ця зустріч затятою суперечкою, звинуваченнями у невдячності та "відсутності карт".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Білому домі

Наступна зустріч відбулась 25 червня 2025 року на полях саміту НАТО в Гаазі, проте тривала менше ніж годину. Тривалі переговори відбулись 18 серпня 2025 року, коли український президент прибув до Вашингтона для переговорів за участю європейських лідерів. Пізніше Зеленський зустрічався з Трампом 18 жовтня та 28 грудня 2025 року. Переговори відбулись у резиденції Трампа та були присвячені узгодженню подальших дипломатичних та безпекових кроків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що останній тиждень життя сенатора Ліндсі Грема був присвячений Україні. За послідовну підтримку нашої країни його ненавиділи росіяни.