Говорили більше, ніж було заплановано. Чим закінчилась закрита зустріч Зеленського та Трампа

Глави держави спілкувались більше двох годин

У п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні пройшла зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. На ній підіймалось питання завершення війни в Україні й не тільки. Примітно, що розмова президентів тривала більше, ніж було заплановано спочатку. Президенти розмовляли між собою понад дві години. Раніше планувалось, що лідери спілкуватимуться за обідом, проте обговорення продовжились і після нього.

Що треба знати:

Зустріч Зеленського та Трампа мала два етапи: пресконференція та розмова віч-на-віч

Президент України під час пресконференції ще до зустрічі порушив питання "Томагавків"

Трамп не захотів говорити з пресою після зустрічі, натомість ще один великий брифінг дав Зеленський

Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського мала початись о 20:00 за київським часом. Однак сталась невелика затримка. Попередньо вона не вплинула на хід розмови лідерів, яка фактично мала два етапи. Адже спочатку президенти провели спільний брифінг для преси, а вже потім перейшли до особистої розмови без камер.

Варто зазначити, що Трампу сподобався костюм Зеленського на цій зустрічі. Український лідер обрав майже класичне вбрання чорного кольору, яке голова Білого дому схвально оцінив.

Про що говорили два президенти публічно:

Трамп заявив, що Україна та США точно здатні змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на мир . Спроби диктатора "виграти час" його не турбують, а якщо бути "гнучкими", то війну можна швидко припинити;

. Спроби диктатора "виграти час" його не турбують, а якщо бути "гнучкими", то війну можна швидко припинити; Трамп похвалив Зеленського , заявивши, що він "дуже сильний", а також похвалив костюм українського президента;

, заявивши, що він "дуже сильний", а також похвалив костюм українського президента; Президент США пообіцяв, що зустріч у Будапешті буде двосторонньою, але Зеленський буде на зв'язку та дізнається про все першим;

та дізнається про все першим; Трамп пояснив, чому обрав саме Угорщину: він, мовляв, довіряє угорському прем'єру Віктору Орбану;

Зеленський запропонував Трампу тисячі дронів в обмін на ракети "Томагавк" для України . У відповідь президент США визнав, що американську армію дуже цікавлять українські дрони , але він сподівається, що завершити війну вдасться і без передачі ракет ;

. У відповідь президент США визнав, що , але він сподівається, що ; При цьому Трамп ухилився від відповіді на те, чи повинна Україна піти на територіальні поступки заради завершення війни;

Трамп поглузував з ідеї побудувати "тунель Трампа-Путіна" з Чукотки на Аляску . Він запитав Зеленського, чи подобається йому така ідея, на що Зеленський відповів "взагалі ні";

. Він запитав Зеленського, чи подобається йому така ідея, на що Зеленський відповів "взагалі ні"; Зеленський підтвердив, що Україна поки що готова на будь-який формат переговорів з РФ — двосторонній, або тристоронній.

Володимир Зеленський залишив Білий дім після розмови, яка велася дві з половиною години — значно довше, ніж було заплановано. Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, вже полетів у резиденцію в Мар-а-Лаго грати у гольф. При цьому Трамп не став спілкуватися з пресою після виходу з Білого дому.

Своєю чергою, Зеленський зробив низку заяв для преси за підсумками зустрічі:

Говорили з Трампом про "Томагавки", ніхто не скасовував цю тему для перемовин . Україна та США мають попрацювати над цим. Проте питання щодо ракет "Томагавк" обидві сторони домовилися публічно не коментувати . Тема не закрита, але публічних коментарів не буде.

. Україна та США мають попрацювати над цим. Проте питання щодо ракет "Томагавк" обидві сторони . Тема не закрита, але публічних коментарів не буде. Щодо посилення ППО: є позитивні сигнали, робота ведеться . Україна вдячна Трампу за участь. На жаль, протистояти великій кількості балістичних ракет, за допомогою яких РФ вчиняє теракти проти енергетики, Україна зараз не може. Час в цьому розумінні грає не на боці людей, а на боці росіян .

. Україна вдячна Трампу за участь. На жаль, протистояти великій кількості балістичних ракет, за допомогою яких РФ вчиняє теракти проти енергетики, Україна зараз не може. Час в цьому розумінні . Також є домовленість активніше та більше працювати над спільним виробництвом зброї Україною та США. Зокрема Сполучені Штати, можливо, отримають певні види українських безпілотників .

. Трамп розповів Зеленському про розмову з Путіним. Україна розраховує на тиск Трампа на росіян.

Питання територій — це найчутливіший та найскладніший момент . Росія хотіла б окупувати усю територію України . Переговори будуть дуже складними. Зараз важливо зробити перший крок — припинення вогню , тільки потім можна буде про щось говорити.

. Росія хотіла б . Переговори будуть дуже складними. Зараз важливо зробити перший крок — , тільки потім можна буде про щось говорити. Питання ударів по території РФ з Трампом не обговорювалося. Також сторони не говорили про відповідь України на російський повітряний тероризм.

Зеленський зазначив, що Путін його ненавидить . Це почуття, за словами українського президента, абсолютно взаємне з огляду на те, що робить Росія в Україні.

. Це почуття, за словами українського президента, з огляду на те, що робить Росія в Україні. Після зустрічі з Трампом пройшла також розмова з низкою лідерів Європи. Обговорювалися безпекові гарантії та інші важливі питання, розповів Зеленський. Гарантії безпеки для України дуже важливі, особливо американські гарантії — є думка, що Путін згодом спробує почати ще одну війну проти України, якщо гарантій не буде, або вони будуть слабкі.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, все ж таки опублікував допис у власній соціальній мережі Truth Social. Він закликав обидві сторони "оголосити про перемогу" — мовляв, "хай їх розсудить історія".

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як і наполегливо радив Путіну, що настав час припинити вбивства та укласти угоду! Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непідйомних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був Президентом. Тисячі людей гинуть щотижня — досить, повертайтеся до своїх родин у мирі!", — написав він.

Нагадаємо, що Трамп 16 жовтня провів телефону розмову з очільником Росії Володимиром Путіним. За словами Кремля, ініціатором комунікації виступала нібито РФ. В ході розмови лідери домовились про майбутню зустріч у Будапешті в Угорщині. Путін вже зв'язався з угорським прем'єром Віктором Орбаном для організації цього саміту. Водночас ідея зустрічі Трампа та Путіна на угорській території здивувала Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" аналізував, чому Дональд Трамп раптом активізувався на українському напрямку та чи варто очікувати швидких результатів від чергової зустрічі.