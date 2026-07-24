Даже не в Белом Доме? Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе

В последний раз президенты встречались в начале июля

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Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Источники в дипломатических кругах сообщают, что украинский президент планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма 28 июля.

Как пишет американский корреспондент DW Миша Комадовский, идет подготовка встречи с Трампом, сейчас согласовывается формат. Это может быть частная беседа, встреча на полях захоронения или официальный визит в Белый дом.

Заметим, что Зеленский и Трамп уже виделись в этом месяце. Последняя на данный момент встреча прошла 8 июля 2026 года на полях саммита НАТО в Турции, где обсуждалось оборонное сотрудничество. В это время было озвучено решение о лицензии на производство ракет в ЗРК Patriot.

До этого Зеленский и Трамп встречались еще несколько раз — в первый раз еще в предыдущей каденции американского президента на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2019 года в Нью-Йорке. Во второй раз — во время первой официальной встречи после повторного избрания 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете. Запомнилась эта встреча ярым спором, обвинениями в неблагодарности и "отсутствии карт".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме

Следующая встреча состоялась 25 июня 2025 года на полях саммита НАТО в Гааге, однако длилась менее часа. Продолжительные переговоры состоялись 18 августа 2025 года, когда украинский президент прибыл в Вашингтон для переговоров с участием европейских лидеров. Позже Зеленский встречался с Трампом 18 октября и 28 декабря 2025 года. Переговоры состоялись в резиденции Трампа и были посвящены согласованию дальнейших дипломатических и шагов безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что последняя неделя жизни сенатора Линдси Грэма была посвящена Украине. За последовательную поддержку нашей страны его ненавидели россияне.