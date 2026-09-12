Особиста вендетта Путіна? Чому Росія б’є по АЗС "Укрнафти"

Глава Кремля живе "по понятіям"

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Росія цілеспрямовано б’є АЗС "Укрнафти" у Києві. Це особиста помста президента РФ Володимира Путіна.

Про це написав у Facebook заступник голови NAUDI (Національна Асоціація Оборонної Промисловості України) Сергій Висоцький. За його словами, глава Кремля діє "по понятіям" і мстить за свого кума Віктора Медведчука, заправки якого під брендом Glusco були конфісковані, а пізніше їхня частина стала базою для державної мережі "УкрНафта".

"Маю думку, що у всій цій нафтовій історії була і доля самого Путіна. І це "понятійна" бандитська відповідь на привласнення того, що Путін і його банда вважала своїм", — написав Висоцький.

Наслідки удару РФ по АЗС у Києві 11 вересня/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару РФ по АЗС у Києві 10 вересня/Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Висоцький також зазначив, що ймовірно, РФ не битиме по деяких українських АЗС, хоча логіку Путіна в цьому питанні простежити неможливо. За його словами, вціліють:

"Ті, які досі повʼязані через Австрію з певною нафтогазовою групою РФ.

Ті, які де-факто належать сімʼї одного президента однієї країни через держоператра (втім, тут Путін також може захотіти "наказати" цього президента за нелояльність та вектор на зближення з Анкарою).

Ну і ті, які де-факто реалізують білоруські світлі нафтопродукти, генеруючи певний гешефт Мінську".

Повний коментар Сергія Висоцького

Нагадаємо, 10 вересня російський безпілотник завдав першого цілеспрямованого удару по автозаправному комплексу в Голосіївському районі. Внаслідок атаки по АЗС постраждали четверо людей. Троє поранених медики госпіталізували. 11 вересня російські реактивні дрони били по двох АЗС "Укрнафта" в різних частинах Києва. Удари було завдано по об’єктах у Дніпровському та Оболонському районах та забрали життя 2 осіб.