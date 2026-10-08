Південна Корея відкликає посла з України: чому скандал глибший, ніж здається

Приводом для дипломатичної напруги став виступ Зеленського в ООН та суперечка про санкційну політику Сеула

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Південна Корея відкликає свого посла з України на тлі скандалу навколо можливих постачань палива Росії та гучної заяви президента України Володимира Зеленського. Сеул відкинув звинувачення в обході санкцій, а українська сторона заявила, що такі поставки могли допомогти Москві впоратися з дефіцитом пального.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Сеул вимагав офіційних пояснень та вибачень у зв’язку із заявою Зеленського про передачу двох північнокорейських солдатів до Південної Кореї.

Скандал із полоненими

Зеленський вперше повідомив про репатріацію північнокорейських військовополонених під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня, після чого між двома урядами виник конфлікт щодо існування "угоди про нерозголошення".

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди. У відповідь радник президента України Дмитро Литвин спростував порушення домовленостей, проте адміністрація Південної Кореї зажадала офіційних пояснень та вибачень. Пізніше глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон повідомив, що Україна вибачилася, але Сеул вважає це недостатнім.

У дипломатичних колах відкликання посла є формою протесту. Очікується, що посольство Південної Кореї в Україні продовжить свою роботу навіть після повернення посла на батьківщину.

Що відомо про постачання палива

За даними аналізу портових документів та судноплавства, опублікованого The Guardian, у липні та серпні з південнокорейських портів до Росії відправили понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля. Вантажі перевозили семеро танкерів, які здійснили 14 рейсів на російський Далекий Схід. Три судна перебували під санкціями Великої Британії та Євросоюзу.

У публікації йдеться, що один із танкерів отримав вантаж у морі біля берегів Південної Кореї – такий спосіб перевалки може ускладнювати встановлення походження палива. При цьому з портових документів незрозуміло, кому належали вантажі та хто їх продавав. Видання зазначає: сама торгівля не виглядає порушенням південнокорейського законодавства, оскільки обмеження Сеула щодо Росії переважно стосуються експорту певних товарів.

Український чиновник Владислав Власюк, радник президента з питань санкційної політики, послався на публікацію і заявив, що передбачувані поставки суперечать санкційній політиці Південної Кореї та допомагають Росії компенсувати нестачу палива на тлі війни.

Найбільший танкер, що знаходиться під санкціями, «Лейла», здійснив два рейси з південно-східного порту Ульсан до Владивостока 19 липня та 10 серпня, перевізши загалом 57 000 тонн дизельного палива. У першому рейсі він повідомив південнокорейську владу, що його пункт призначення — Владивосток, а в другому заявив, що прямує до Ніігати в Японії/Фото: theguardian.com

Сеул відкинув звинувачення

Як повідомило агентство Yonhap, адміністрація президента Південної Кореї заявила, що звинувачення ґрунтуються на даних про окремі угоди, ключові деталі яких не підтверджені. Представник президента Кан Ю Джон назвала таку характеристику політики Сеула невірною та недоречною.

"З початку вторгнення Росії в Україну наш уряд послідовно запроваджує санкції та експортний контроль щодо Росії у тісній співпраці з міжнародною спільнотою", — заявила Кан Ю Джон.

За її словами, влада перевіряє факти й вживе необхідних заходів, якщо виявить порушення. Вона також закликала українську сторону не робити публічних заяв, які можуть підірвати довіру до Південної Кореї, без достатньої перевірки.

"Офіційна українська сторона без достатньої перевірки фактів публічно представляє Південну Корею як країну, яка допомагає полегшити паливну кризу Росії. Це не відповідає дійсності і є недоречним", — сказала Кан Ю Джон.

Представник Управління національної безпеки при президенті додав, що офіційна статистика торгівлі з серпня 2025 по серпень 2026 року не показує експорту з Південної Кореї до Росії дизеля, бензину або авіаційного палива. За його словами, ці види палива не входять до переліку з 1402 товарів, на які поширюється південнокорейський експортний контроль щодо Росії.

Ситуацію також прокоментував популярний блогер Роман Шрайк у публікації "Шрайк Ньюс". Він різко розкритикував владу Південної Кореї.

"Ще раз.

Росія навчає солдатів КНДР ведення сучасної війни. Росія передає КНДР ракетні та дронові технології. Тобто явно посилює противника Південної Кореї.

І що робить нова влада цієї країни?

Чи вводить санкції проти Росії? Чи допомагає Україні?

Ні – забезпечує третину морського імпорту нафтопродуктів у РФ і закочує Україні істерики через двох полонених у***ків", – зазначив Шрайк.

Чому суперечка зачіпає відносини Сеула та Києва

Скандал виник на тлі непростого балансу у політиці Сеула. Південна Корея підтримує Україну гуманітарною допомогою та нелетальними військовими постачаннями, але відмовилася безпосередньо відправляти їй зброю. Водночас країна прагне покращувати відносини із Росією.

Постачання палива на танкерах, що знаходяться під санкціями західних партнерів Сеула, можуть посилити напругу між Києвом і Сеулом, навіть якщо не йдеться про порушення південнокорейського закону. Саме тому суперечка стосується не лише окремих вантажів, а й довіри до санкційних зусиль проти Росії.

Як повідомляв "Телеграф", перший реактивний винищувач, який виробляється в Південній Кореї, пройшов повну оцінку бойової готовності й готовий перейти до реального використання. Очікується, що постачання розпочнеться восени 2026 року.