Южная Корея отзывает посла из Украины: почему скандал глубже, чем кажется
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Поводом для дипломатического напряжения стало выступление Зеленского в ООН и спор о санкционной политике Сеула
Южная Корея отзывает своего посла из Украины на фоне скандала вокруг возможных поставок топлива России и нашумевшего заявления президента Украины Владимира Зеленского. Сеул отверг обвинения в обходе санкций, а украинская сторона заявила, что такие поставки могли помочь Москве справиться с дефицитом горючего.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи. Сеул требовал официальных объяснений и извинений в связи с заявлением Зеленского о передаче двух северокорейских солдат в Южную Корею.
Скандал с пленными
Зеленский впервые сообщил о репатриации северокорейских военнопленных во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, после чего между двумя правительствами возник конфликт по поводу существования "соглашения о неразглашении".
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении соглашения. В ответ советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг нарушение договоренностей, однако администрация Южной Кореи потребовала официальных объяснений и извинений. Позже глава МИД Южной Кореи Чо Хён сообщил, что Украина принесла извинения, но Сеул счел их недостаточными.
В дипломатических кругах отзыв посла является формой протеста. Ожидается, что посольство Южной Кореи в Украине продолжит свою работу даже после возвращения посла на родину.
Что известно о поставках топлива
По данным анализа портовых документов и судоходства, опубликованного The Guardian, в июле и августе из южнокорейских портов в Россию отправили более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля. Грузы перевозили семь танкеров, совершивших 14 рейсов на российский Дальний Восток. Три судна находились под санкциями Великобритании и Евросоюза.
В публикации говорится, что один из танкеров получил груз в море у берегов Южной Кореи – такой способ перевалки может затруднять установление происхождения топлива. При этом из портовых документов неясно, кому принадлежали грузы и кто их продавал. Издание отмечает: сама торговля не выглядит нарушением южнокорейского законодательства, поскольку ограничения Сеула в отношении России в основном касаются экспорта определённых товаров.
Украинский чиновник Владислав Власюк, советник президента по вопросам санкционной политики, сослался на публикацию и заявил, что предполагаемые поставки противоречат санкционной политике Южной Кореи и помогают России компенсировать нехватку топлива на фоне войны.
Сеул отверг обвинения
Как сообщило агентство Yonhap, администрация президента Южной Кореи заявила, что обвинения основаны на данных об отдельных сделках, ключевые детали которых не подтверждены. Представитель президента Кан Ю Джон назвала такую характеристику политики Сеула неверной и неуместной.
"С начала вторжения России в Украину наше правительство последовательно вводит санкции и экспортный контроль в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом", – заявила Кан Ю Джон.
По её словам, власти проверяют факты и примут необходимые меры, если обнаружат нарушения. Она также призвала украинскую сторону не делать публичных заявлений, способных подорвать доверие к Южной Корее, без достаточной проверки.
"Официальная украинская сторона без достаточной проверки фактов публично представляет Южную Корею как страну, помогающую облегчить топливный кризис России. Это не соответствует действительности и является неуместным", – сказала Кан Ю Джон.
Представитель Управления национальной безопасности при президенте добавил, что официальная статистика торговли с августа 2025-го по август 2026 года не показывает экспорта из Южной Кореи в Россию дизеля, бензина или авиационного топлива. По его словам, эти виды топлива не входят в перечень из 1 402 товаров, на которые распространяется южнокорейский экспортный контроль в отношении России.
Ситуацию также прокомментировал популярный блогер Роман Шрайк в публикации "Шрайк Ньюс". Он резко раскритиковал власти Южной Кореи.
"Еще раз.
Россия обучает солдат КНДР ведению современной войны. Россия передает КНДР ракетные и дроновые технологии. То есть явным образом усиливает противника Южной Кореи.
И что же делает новая власть этой страны?
Вводит санкции против России? Помогает Украине?
Нет – обеспечивает треть морского импорта нефтепродуктов в РФ и закатывает Украине истерики из-за двух пленных у**ков", – отметил Шрайк.
Почему спор затрагивает отношения Сеула и Киева
Скандал возник на фоне непростого баланса в политике Сеула. Южная Корея поддерживает Украину гуманитарной помощью и нелетальными военными поставками, но отказалась напрямую отправлять ей оружие. Одновременно страна стремится улучшать отношения с Россией.
Поставки топлива на танкерах, находящихся под санкциями западных партнёров Сеула, могут усилить напряжение между Киевом и Сеулом, даже если речь не идёт о нарушении южнокорейского закона. Именно поэтому спор касается не только отдельных грузов, но и доверия к санкционным усилиям против России.
Как сообщал "Телеграф", первый производимый в Южной Корее реактивный истребитель прошел полную оценку боевой готовности и готов перейти к реальному использованию. Ожидается, что поставки начнутся осенью 2026 года.