Южная Корея отзывает посла из Украины: почему скандал глубже, чем кажется

Поводом для дипломатического напряжения стало выступление Зеленского в ООН и спор о санкционной политике Сеула

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Южная Корея отзывает своего посла из Украины на фоне скандала вокруг возможных поставок топлива России и нашумевшего заявления президента Украины Владимира Зеленского. Сеул отверг обвинения в обходе санкций, а украинская сторона заявила, что такие поставки могли помочь Москве справиться с дефицитом горючего.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи. Сеул требовал официальных объяснений и извинений в связи с заявлением Зеленского о передаче двух северокорейских солдат в Южную Корею.

Скандал с пленными

Зеленский впервые сообщил о репатриации северокорейских военнопленных во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, после чего между двумя правительствами возник конфликт по поводу существования "соглашения о неразглашении".

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении соглашения. В ответ советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг нарушение договоренностей, однако администрация Южной Кореи потребовала официальных объяснений и извинений. Позже глава МИД Южной Кореи Чо Хён сообщил, что Украина принесла извинения, но Сеул счел их недостаточными.

В дипломатических кругах отзыв посла является формой протеста. Ожидается, что посольство Южной Кореи в Украине продолжит свою работу даже после возвращения посла на родину.

Что известно о поставках топлива

По данным анализа портовых документов и судоходства, опубликованного The Guardian, в июле и августе из южнокорейских портов в Россию отправили более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля. Грузы перевозили семь танкеров, совершивших 14 рейсов на российский Дальний Восток. Три судна находились под санкциями Великобритании и Евросоюза.

В публикации говорится, что один из танкеров получил груз в море у берегов Южной Кореи – такой способ перевалки может затруднять установление происхождения топлива. При этом из портовых документов неясно, кому принадлежали грузы и кто их продавал. Издание отмечает: сама торговля не выглядит нарушением южнокорейского законодательства, поскольку ограничения Сеула в отношении России в основном касаются экспорта определённых товаров.

Украинский чиновник Владислав Власюк, советник президента по вопросам санкционной политики, сослался на публикацию и заявил, что предполагаемые поставки противоречат санкционной политике Южной Кореи и помогают России компенсировать нехватку топлива на фоне войны.

Крупнейший танкер, находящийся под санкциями, «Лейла» , совершил два рейса из юго-восточного порта Ульсан во Владивосток 19 июля и 10 августа, перевезя в общей сложности 57 000 тонн дизельного топлива. В первом рейсе он сообщил южнокорейским властям, что его пункт назначения — Владивосток, а во втором заявил, что направляется в Ниигату в Японии/Фото: theguardian.com

Сеул отверг обвинения

Как сообщило агентство Yonhap, администрация президента Южной Кореи заявила, что обвинения основаны на данных об отдельных сделках, ключевые детали которых не подтверждены. Представитель президента Кан Ю Джон назвала такую характеристику политики Сеула неверной и неуместной.

"С начала вторжения России в Украину наше правительство последовательно вводит санкции и экспортный контроль в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом", – заявила Кан Ю Джон.

По её словам, власти проверяют факты и примут необходимые меры, если обнаружат нарушения. Она также призвала украинскую сторону не делать публичных заявлений, способных подорвать доверие к Южной Корее, без достаточной проверки.

"Официальная украинская сторона без достаточной проверки фактов публично представляет Южную Корею как страну, помогающую облегчить топливный кризис России. Это не соответствует действительности и является неуместным", – сказала Кан Ю Джон.

Представитель Управления национальной безопасности при президенте добавил, что официальная статистика торговли с августа 2025-го по август 2026 года не показывает экспорта из Южной Кореи в Россию дизеля, бензина или авиационного топлива. По его словам, эти виды топлива не входят в перечень из 1 402 товаров, на которые распространяется южнокорейский экспортный контроль в отношении России.

Ситуацию также прокомментировал популярный блогер Роман Шрайк в публикации "Шрайк Ньюс". Он резко раскритиковал власти Южной Кореи.

"Еще раз.

Россия обучает солдат КНДР ведению современной войны. Россия передает КНДР ракетные и дроновые технологии. То есть явным образом усиливает противника Южной Кореи.

И что же делает новая власть этой страны?

Вводит санкции против России? Помогает Украине?

Нет – обеспечивает треть морского импорта нефтепродуктов в РФ и закатывает Украине истерики из-за двух пленных у**ков", – отметил Шрайк.

Почему спор затрагивает отношения Сеула и Киева

Скандал возник на фоне непростого баланса в политике Сеула. Южная Корея поддерживает Украину гуманитарной помощью и нелетальными военными поставками, но отказалась напрямую отправлять ей оружие. Одновременно страна стремится улучшать отношения с Россией.

Поставки топлива на танкерах, находящихся под санкциями западных партнёров Сеула, могут усилить напряжение между Киевом и Сеулом, даже если речь не идёт о нарушении южнокорейского закона. Именно поэтому спор касается не только отдельных грузов, но и доверия к санкционным усилиям против России.

Как сообщал "Телеграф", первый производимый в Южной Корее реактивный истребитель прошел полную оценку боевой готовности и готов перейти к реальному использованию. Ожидается, что поставки начнутся осенью 2026 года.