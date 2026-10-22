"Нечесно перекладати вину": Зеленський відповів на претензії Трампа

Глава держави дав відверте інтерв’ю

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Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення глави Білого дому Дональда Трампа. Той стверджував, що українські удари по російських нафтопереробних заводах підвищують ціни на дизель у США. Причиною енергетичної проблеми Зеленський назвав блокування Ормузької протоки.

В інтерв’ю The Diary Of A CEO він назвав ці твердження Трампа неправдивими. Зеленський також заявив, що "лідер вільного світу" несправедливо покладає на нього відповідальність за російську агресію.

Чому Україна б’є по російській енергетиці

У фрагменті, показаному під час інтерв’ю, Трамп заявив, що просив Україну не атакувати російські НПЗ: за його словами, це створює проблеми на світовому ринку пального, а також для американських фермерів і тваринників. Він звинуватив Зеленського в тому, що той проігнорував прохання. У відповідь президент України заперечив зв’язок між російським експортом дизеля та цінами у США.

"Обсяг експорту дизеля з Росії настільки незначний, що він ніяк не впливає на ціни у Сполучених Штатах Америки. Це абсолютно неправдива інформація", – сказав Зеленський.

Президент пояснив: Україна завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі у відповідь на атаки по власній енергосистемі, через які люди залишаються без світла. Київ не має самостійного інтересу атакувати ці об’єкти, сказав він. Росія отримує доходи від продажу пального й витрачає їх на зброю.

"Вони б’ють по нашій електроенергії. Ми у відповідь б’ємо по їхньому дизелю. Вони заробляють гроші на дизелі й витрачають їх на зброю", – заявив Зеленський.

Енергетичне перемир’я та претензії до Трампа

Зеленський розповів, що не раз пропонував Трампу домогтися припинення ударів принаймні по енергетиці, щоб повернути людям світло. За умовами такої домовленості Росія продовжувала б продавати нафту. Однак, як заявив президент України, Трамп не може домовитися про це з главою Кремля Володимиром Путіним: той відмовляється від енергетичного перемир’я.

"У мене хороші стосунки з Трампом. І я вважаю неправильним і неприйнятним те, що він перекладає на мене відповідальність за російську агресію та російські вбивства. Він зміщує контекст. І це нечесно", – сказав Зеленський.

Причиною енергетичної проблеми Зеленський назвав блокування Ормузької протоки. На його думку, звинувачення на адресу України відвертають увагу від Ірану та подій на Близькому Сході. Відповідальність за те, що відбувається, перекладають на Україну, а його самого роблять мішенню як керівника країни, заявив президент.

Ракети Patriot замість вимог не відповідати на удари

Якщо США не можуть домогтися енергетичного перемир’я, Зеленський пропонує передати Україні ракети ППО для захисту енергосистеми. Він наголосив, що просить їх не безкоштовно: постачання фінансують європейці, і відповідна домовленість є. Але Україні не передають ракети, пояснюючи це відсутністю такої можливості, тоді як постачання йдуть на Близький Схід.

"Не можете змусити Путіна зупинити війну й встановити енергетичне перемир’я? Дайте мені ракети ППО. Я ні в кого не стрілятиму. Я захищатиму наш енергетичний сектор", – навів свій аргумент президент України.

Зеленський назвав несправедливою ситуацію, коли Близький Схід отримує ракети Patriot, Путін – угоду щодо дизеля, а від України очікують відмови від ударів у відповідь по російській енергетиці. Він також відкинув твердження, що через зростання цін на пальне у США потрібно змінити президента України.

"Ціни на дизель – гарантую вам на 100% – не залежать від обсягів, які продає Росія. Вони просто не залежать", – заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засумнівався, що Росія зможе збільшити постачання дизельного пального іноземним покупцям. Адже його бракує навіть у Москві.