Лубінець пояснив своє ставлення до російської омбудсменки: "Не бачу проблеми назвати її Яна Валеріївна"

Лубінець відповів на критику через спілкування з Лантратовою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому звертається до російської омбудсменки Яни Лантратової на ім’я та по батькові. За його словами, дипломатичний етикет допомагає досягати результатів у переговорах.

Про це він повідомив на пресконференції 2 листопада, передає кореспондент "Телеграфу". Більше читайте у матеріалі: Вивозили і живих, і тіла загиблих. Як відбувалася евакуація жителів Олешок.

Омбудсмен пояснив, що дипломатична ввічливість може сприяти досягненню результатів у переговорах. Він наголосив, що в таких питаннях важливо відокремлювати особисті емоції від професійних обов’язків.

"І на мій погляд, як людина, яка в тому числі має освіту в галузі міжнародних відносин, якщо ти проявляєш дипломатичний етикет, у тебе автоматично більше шансів на позитивний результат", — зазначив Лубінець.

Він також пригадав першу розмову з Яною Лантратовою, яка відбулася невдовзі після її призначення.

"Першу зустріч, яку я проводив з Лантратовою, це була зустріч через 5 днів після її призначення, це була онлайн-зустріч. Вже там, на тій першій зустрічі, я підняв питання Олешок", — розповів Лубінець.

За його словами, згодом контакти продовжилися під час гуманітарних процесів.

"Потім у нас відбувались зустрічі під час проведення обмінних процесів, повернення цивільних громадян, возз'єднань сімей", — додав він.

Чому він звертається до Лантратової на ім’я та по батькові

Лубінець пояснив, що вважає таку форму звертання цілком нормальною в межах дипломатичного спілкування. Він звернув увагу, що російська колега також використовує щодо нього офіційне звертання.

"І коли ти бачиш результат, коли російська колега тебе називає Дмитро Валерійович, я не бачу взагалі жодної проблеми назвати її Яна Валеріївна", — сказав омбудсмен.

Він наголосив, що головним пріоритетом у таких контактах залишається повернення українських громадян.

"І будь-який результат для наших громадян, на мій погляд, заслуговує того, щоб Лубінець робив абсолютно все на підставі міжнародного гуманітарного права, дипломатичного протоколу, особистих якостей, щоб українське суспільство бачило, що громадяни наші повертаються", — заявив він.

Яна Лантратова та Дмитро Лубінець під час евакуації жителів з Олешок

Що Лубінець відповів на критику

Окремо уповноважений звернувся до українців, яких обурює його дипломатична манера спілкування з представниками Росії. Він визнав, що розуміє складність такого сприйняття.

"Якщо когось це торкає, скажу так, я хочу там перепросити. Я розумію, наскільки важко сприймати, як Лубінець дипломатично спілкується з російською стороною, але з іншого боку, не забувайте, що це робиться для громадян України", — пояснив він.

Водночас Лубінець запевнив, що дипломатичний тон не означає зміни його особистого ставлення до Росії.

"І особисто я, як і всі ви, відчуваємо по відношенню до Російської Федерації абсолютно однакові відчуття. Але якщо я на цій посаді буду міркувати емоційними критеріями, то результату ви точно не побачите", — підсумував омбудсмен.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виживають Олешки в окупації.